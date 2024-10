O dronă lansată din Liban a lovit sâmbătă, 18 octombrie, oraşul Cezareea, din centrul Israelului, în apropierea locului unde îşi are reşedinţa privată premierul israelian Benjamin Nentayhu. Informația este confirmată de cabinetul premierului israelian, scrie timesofisrael.ro.

Presa arabă a relatat că reşedinţa privată a preşedintelui israelian a fost ţinta acestui atac lansat cu trei drone, dintre care două au fost interceptate de armată.

#BREAKING: #Hezbollah terrorist organization hopelessly attempted to assassinate #Netanyahu and his wife in their residence at Caesarea, Northern #Israel but they failed. Not only the drone hit wrong building but the #Israeli PM had not been in that home for two years! pic.twitter.com/OsPfjw6EfQ