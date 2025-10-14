Ce scrie, de fapt, în acordul de pace semnat de Trump? "O zi incredibilă pentru lume"

Autor: Adrian Zia
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 23:59
384 citiri
Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@Pecaso20

În timp ce președintele american Donald Trump și liderii din Orientul Mijlociu au semnat luni, 13 octombrie, ceea ce au descris drept un acord istoric de încetare a focului, o întrebare critică a rămas: Ce anume spune acest acord?

O imagine surprinsă de un fotograf din sală oferă o privire asupra acestei chestiuni, în timp ce președintele ridica pagina cu semnătura sa către reporteri, scrie CNN.

Jumătatea superioară a paginii include o serie de obiective și angajamente.

„Căutăm toleranță, demnitate și egalitate de șanse pentru fiecare persoană, asigurându-ne că această regiune este un loc în care toți își pot urma aspirațiile în pace, securitate și prosperitate economică, indiferent de rasă, credință sau etnie”, se arată în primul paragraf de pe ultima pagină.

Jumătatea inferioară a paginii include semnăturile și titlurile liderilor regionali și ale mediatorilor acordului de încetare a focului din SUA, Egipt, Qatar și Turcia.

În timp ce a făcut acest lucru, președintele american a spus: „A durat 3.000 de ani, îți vine să crezi? Și va rezista”. „Este o zi incredibilă pentru lume”, spune Trump.

#razboi Gaza, #acord pace, #Trump presedinte SUA , #Razboi Gaza
