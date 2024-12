O televiziune palestiniană acuză Israelul că i-a ucis cinci jurnaliști într-un raid aerian. "Se dădeau drept jurnalişti" VIDEO

Un post de televiziune palestinian, afiliat Jihadului Islamic, a anunţat joi, 26 decembrie, că cinci dintre jurnaliştii săi au fost ucişi într-un atac israelian în Fâşia Gaza, armata israeliană susţinând că a vizat o celulă a grupării armate, relatează AFP.

Al-Quds Today a anunţat printr-un comunicat moartea în cursul dimineţii a lui Faisal Abu Al-Qumsan, Ayman Al-Jadi, Ibrahim Al-Sheikh Khalil, Fadi Hassouna şi Mohammed Al-Ladaa, "ucişi într-un atac sionist asupra unui vehicul" al acestui post de televiziune local.

Conform instituţiei media, angajaţii săi au fost ucişi în tabăra de refugiaţi Nussirat, din centrul teritoriului palestinian, "în timp ce îşi îndeplineau datoria jurnalistică şi umanitară".

Martorii au declarat că o rachetă lansată de un avion israelian le-a lovit direct vehiculul, parcat în faţa spitalului Al-Awda, omorându-i pe jurnalişti.

VIDEO — 5 Palestinian journalists from Al-Quds Today channel were killed Thursday when Israeli airstrike hit their broadcasting van near al-Awda Hospital in Gaza's Nuseirat refugee camp. Israel has killed at least 201 media workers in its genocidal war on Gaza since last October pic.twitter.com/NfMMI6oI00