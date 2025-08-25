Cine sunt cei 5 jurnaliști uciși de armata israeliană în dublul atac de la Spitalul Nasser. Reacția lui Benjamin Netanyahu

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 21:58
Cine sunt cei 5 jurnalişti ucişi de armata israeliană FOTO X/@TheCradleMedia

Cinci jurnaliști, unii dintre ei colaboratori ai unor publicații internaționale ca Al Jazeera, Reuters și The Associated Press, au fost uciși luni, 25 august, în atacuri israeliene țintind un spital în sudul Fâșiei Gaza, soldate cu 20 de morți.

Potrivit Apărării Civile, Spitalul Nasser din Khan Yunis (sud) a fost atacat în două rânduri de către armata israeliană.

Armata israeliană a atacat mai întâi cu o dronă explozivă.

Ea a bombardat apoi spitalul, în timpul evacuării răniților.

Armata israeliană a recunoscut că a desfășurat ”un atac în zona Spitalului Nasser” și a anunțat o ”anchetă”.

Ea își exprimă regretul față de ”orice pagubă creată unor persoane neimplicate” și susține că ”nu țintea jurnaliști ca atare”.

Și premierul Benjamin Netanyahu a deplâns moartea jurnaliștilor, într-un mesaj pe X.

"Israelul regretă profund tragicul incident care a avut loc astăzi la Spitalul Nasser din Gaza.

Israelul apreciază munca jurnaliștilor, a personalului medical și a tuturor civililor. Autoritățile militare desfășoară o anchetă amănunțită.

Războiul nostru este împotriva teroriștilor Hamas. Singurele noastre obiective sunt înfrângerea Hamas și aducerea ostaticilor acasă", a scris Netanyahu pe rețeaua de socializare.

Uciderea acestor jurnaliști intervine la două săptămâni după uciderea altor cinci jurnaliști care lucrau la Al Jazeera, tot în sudul Fâșiei Gaza, inclusiv a unuia pe care Israelul îl prezenta ca fiind un ”terorist”.

Înaintea atacului de luni, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) și Reporters sans frontières (RSF) înregistrau aproape 200 de jurnaliști uciși de la începutul Războiului din Fâșia Gaza, declanșat de un atac, la 7 octombrie 2023, al mișcării islamiste Hamas în sudul Israelului.

MOHAMAD SALAMA

Postul arabofon Al Jazeera a anunțat moartea pe loc a unuia dintre fotojurnaliștii săi, un reporter de imagine, Mohammad Salama.

”Prin această ultimă crimă, care l-a costat viața pe Mohammed Salama, numărul jurnaliștilor de la Al Jazeera uciși de israelieni în Fâșia Gaza crește la zece”, anunță într-un comunicat difuzat pe rețelele de socializare postul din Qatar.

”Al Jazeera Media Network condamnă, în cei mai puternici termeni, această crimă oribilă comisă de către forțele de ocupație israeliene, care au țintit în mod direct și au asasinat jurnaliști în cadrul unei campanii sistematice vizând să facă adevărul să tacă”, denunță televiziunea.

Redactorul-șef al postului, Mohamed Moawad, a salutat la Skynews memoria unui ”fotojurnalist foarte devotat și curajos care acoperea sudul Fâșiei Gaza de la începutul acestui război”.

HOSSAM AL-MASRI

”Suntem devastatți să aflăm despre decesul lui Hossam al-Masri, un colaborator al Reuters și despre rănile provocate altuia dintre colaboratorii noștri, Hatem Khaled, în atacuri israeliene împotriva Spitalului Nasser”, declară într-un comunicat de presă agenția canadiano-britanică Reuters.

”Martori au declarat că al doilea atac a avut loc după sosirea în grabă a salvatorilor, unor jurnaliști și altor persoane la locul atacului inițial” împotriva spitalului, precizează Reuters.

”Înregistrarea video în direct a Reuters din spital, gestionată de Hossam al-Masri, a fost întreruptă brusc la momentul primului atac”, precizează agenția.

MARIAM DAGGA

Agenția de presă americană The Associated Press (AP) se declară ”șocată și întristată” de moartea lui Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani, o jurnalistă foto independentă care colabora cu agenția de la începutul războiului.

Angajată ca freelancer, ea nu se afla în misiune la momentul faptelor, precizează AP.

MOAZ ABU TAHA

Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni l-a identificat pe fotojurnalistul Moaz Abu Taha ca fiind una dintre victimele atacurilor israeliene.

Un palestinian cu 200.000 de abonați pe Instagram, el documenta consecințele bombardamentelor armatei israeliene și foametea din Fâșia Gaza.

AHMAD ABU AZIZ

Ahmad Abu Aziz a murit din cauza rănilor după ce a fost o victimă a atacului de la Spitalul Nasser, al cincilea jurnalist ucis în atac.

Potrivit Al Jazeera, Ahmad Abu Aziz lucra la Quds News Network, o agenție de presă prezentată de către CPJ ca ”afiliată Hamas”.

