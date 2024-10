O nouă victorie a Israelului în fața Hezbollah. Anunțul făcut de Forțele de apărare israeliene FOTO

Comandantul cartierului general al Hezbollah, Suhail Hussein Husseini, a fost ucis luni într-un atac asupra Beirutului, a anunţat marţi armata israeliană (IDF).

Suhail Hussein Husseini era responsabil cu logistica, bugetul şi gestionarea diferitelor unităţi ale grupului militant. Potrivit IDF, Husseini a jucat un „rol crucial" în transferurile de arme între Iran şi Hezbollah.

„În plus, el a fost membru al Consiliului Jihad, consiliul de conducere militară de rang înalt al Hezbollah”, potrivit unui comunicat.

