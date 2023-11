Un comentator de stânga își pierde controlul în fața argumentelor unui rabin celebru pe tema conflictului din Gaza: "Unde erai când Hamas a furat de la copiii palestinieni?" VIDEO

O dispută verbală pe tema conflictului dintre Israel și Palestina a izbucnit în timpul emisiunii produse de realizatorul britanic Piers Morgan.

Invitați în direct la "Piers Morgan Necenzurat", difuzată pe 9 noiembrie, au fost comentatorul politic turco-american Cenk Uygur, cunoscut pentru simpatiile sale de stânga, susținător al cauzei Palestinei, și Jacob Shmuel Boteach, ajuns celebru în Statele Unite sub "numele de scenă" Rabbi Shmuley, un rabin evreu ortodox practicant.

Un fragment al emisiunii difuzat pe rețelele sociale surprinde momentul încins în care rabinul îi explică lui Uygur cum a ratat Palestina, în ultimul secol, momentele în care putea ajunge la un compromis cu Israelul.

"Mi-am petrecut viața dezbătând diverse probleme. Oridecâteori cineva începe să folosească nume personale sau să țipe ca un nebun, pierde disputa. Palestinienilor li s-a oferit un stat în 1936, după negocieri îndelungate, l-au respins. Li s-a oferit un stat în 1947, în planul de partiție al Națiunilor Unite, l-au respins. Li s-a oferit un stat în 1967, după ce Israel a cucerit Iudeea, Samaria și Cisiordania, l-au refuzat. Li s-a oferit un stat în 2000, după discuțiile între Yasser Arafat și Ehud Barak, l-au refuzat. Li s-a oferit din nou un stat în 2008, l-au refuzat. Israel s-a retras unilateral din Gaza în 2005, iar ei (n.r. - palestinienii) tot n-au creat un stat", și-a început discursul Jacob Shmuel Boteach.

Tempers fray as Rabbi Shmuley accuses Cenk Uygur of being a "Jew hater" who is trying to cancel him.

