Curtea Penală Internațională (CPI) a emis joi, 21 noiembrie, mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al fostului ministru al apărării Yoav Gallant, a anunțat instanța pe X/Twitter, potrivit Jerusalem Post.

„Camera preliminară I a CPI respinge contestațiile statului Israel privind competența și emite mandate de arestare pentru Benjamin Netanyahu și Yoav Gallant”, se arată în mesaj. Cei doi sunt acuzați de crime împotriva umanității și crime de război comise din cel puțin 8 octombrie 2023 până cel puțin 20 mai 2024, ziua în care Procuratura a depus cererile de mandat de arestare.

