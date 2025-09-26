Trump, gata să facă marele anunț. "Cred că avem un acord privind Gaza"

'Cred că avem un acord' privind Gaza, a declarat vineri, 26 septembrie, președintele american Donald Trump, după ce le-a prezentat un nou plan de pace săptămâna aceasta mai multor lideri musulmani și premierului israelian Benjamin Netanyahu, relatează AFP și Reuters.

'Va fi o înțelegere care îi va aduce înapoi pe ostatici. Va fi o înțelegere care va pune capăt războiului', a promis președintele SUA la Casa Albă în timpul unei discuții cu reporterii, fără a oferi detalii suplimentare.

În timp ce liderii internaționali s-au reunit săptămâna aceasta la Națiunile Unite în New York, SUA au dezvăluit un plan de pace în 21 de puncte pentru Orientul Mijlociu, care vizează încheierea războiului de aproape doi ani din Gaza dintre Israel și Hamas.

Propunerea le-a fost transmisă marți oficialilor din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania, Turcia, Indonezia și Pakistan, potrivit trimisului special al SUA, Steve Witkoff.

Trump, care rămâne cel mai fidel aliat al Israelului pe scena mondială, a declarat că a vorbit joi cu reprezentanți ai mai multor națiuni din Orientul Mijlociu, precum și cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Ads