Cum se poate încheia "imediat" războiul din Gaza. Anunțul făcut de premierul israelian Benjamin Netanyahu

Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a declarat marți, 9 septembrie, că războiul din Fâșia Gaza s-ar putea încheia 'imediat' dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas acceptă un plan de armistițiu propus de președintele american Donald Trump, relatează AFP.

'Israelul a acceptat principiile, propunerea înaintată de președintele Trump pentru a pune capăt războiului, începând cu eliberarea imediată a tuturor ostaticilor noștri', a declarat Netanyahu la un eveniment organizat la Ambasada SUA din Ierusalim.

'Dacă propunerea președintelui Trump este acceptată, războiul se poate încheia imediat', a mai spus Netanyahu.

Trump a declarat duminică că a lansat un 'ultim avertisment' către Hamas pentru a-i elibera pe ostaticii israelieni reținuți în Gaza.

'Israelienii au acceptat condițiile mele. Este timpul ca și Hamas să accepte. Am avertizat Hamas cu privire la consecințe dacă refuză', a spus Trump.

Șeful guvernului israelian a declarat totodată că majoritatea lumii, în special țările democratice, au uitat atacul mortal comis de mișcarea islamistă palestiniană Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023.

'O mare parte a lumii, inclusiv o mare parte din lumea democratică, sau cel puțin guvernele, au uitat în mod rușinos, rușinos, (atacul din) 7 octombrie. Dar eu nu uit și Israelul nu va uita niciodată', a declarat el la recepția organizată la Ambasada SUA din Ierusalim, la scurt timp după ce Regatul Unit și Franța au condamnat atacurile israeliene care au vizat lideri ai Hamas în Qatar.

Ads

Atacul, despre care o sursă militară israeliană a confirmat că a fost un raid aerian cu rachete, a țintit un complex rezidențial din Doha, unde își au reședința negociatori ai Hamas care purtau prin intermediul Qatarului negocieri indirecte cu Israelul pentru o încetare a focului în Fâșia Gaza.

Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși în atacul aerian efectuat de Israel în Qatar, printre aceștia numărându-se fiul negociatorului-șef Khalil al-Hayya, a declarat un membru al biroului politic al acestei grupări pentru postul al-Jazeera, în timp ce autoritățile de la Doha au confirmat deocamdată decesul unui membru al forțelor de securitate qatareze.

Ads