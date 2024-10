Cum l-a găsit și ucis Israelul pe liderul Hamas, Yahya Sinwar. Imagini cu ultimele momente de viață ale teroristului VIDEO

Trupele israeliene l-au urmărit mai mult de un an pe liderul Hamas, care a dispărut în Gaza la scurt timp după ce a pus la cale atacurile din 7 octombrie.

Yahya Sinwar, în vârstă de 61 de ani, și-ar fi petrecut cea mai mare parte a timpului ascuns în tunelurile de sub Fâșia Gaza, împreună cu un grup de gărzi de corp și un „scut uman” format din ostatici capturați din Israel.

Dar, în cele din urmă, se pare că și-a găsit sfârșitul într-o întâlnire întâmplătoare cu o patrulă israeliană în sudul Gazei. Detașamentul său de securitate era mic. Nu erau și ostatici cu el în momentul în care a fost reperat, scrie BBC.

Forțele de apărare israeliene afirmă că o unitate din Brigada 828 Bislamach a patrulat miercuri Tal al-Sultan, o zonă din Rafah, când a depistat trei luptători Hamas pe care i-a și eliminat după un schimb de focuri.

La acel moment, nimic nu părea deosebit în legătură cu schimbul de focuri, iar soldații nu au revenit la fața locului până joi dimineața. Atunci, în timp ce morții erau inspectați, s-a constatat că unul dintre cadavre semăna izbitor cu liderul Hamas.

Imagini au circulat online, pretinzând că arată cadavrul liderului terorist cu soldați israelieni înconjurându-l.

Imaginile sumbre arată ceea ce pare a fi un cadavru asemănător lui Sinwar, întins pe un morman de moloz, cu o rană urâtă la cap și alte răni pe tot corpul.

Sinwar a fost o țintă principală pentru forțele israeliene din 7 octombrie, dar se presupune că acestea au ezitat să facă o tentativă de asasinat, pe fondul unor informații potrivit cărora ar fi fost înconjurat de ostatici israelieni și că purta un sac plin cu explozibili.

Se crede că Sinwar s-a mutat din loc în loc fără ostatici de la sfârșitul lunii august, când șase ostatici - Carmel Gat, Hirsch Goldberg-Poulin, Alex Lubnov, Almog Sarosi, Uri Danino și Aden Yerushalmi - au fost găsiți morți într-un tunel, conform unui nou raport al postului de radio N12.

Armata israeliană a declarat că în timpul operațiunii în care au fost uciși trei teroriști, inclusiv unul suspectat a fi Sinwar, „nu au fost găsite semne ale prezenței răpiților în zonă”.

Israelul a declarat că forțele sale terestre au identificat un grup de teroriști într-o clădire dintr-o locație necunoscută din Gaza, au tras în ei, iar apoi a început un schimb de focuri.

Un obuz de tanc a lovit structura și s-a prăbușit, înainte ca forțele să intre în clădire și să vadă că unul dintre teroriști semăna cu Sinwar, potrivit rapoartelor.

Cu toate acestea, cadavrul a rămas la fața locului din cauza unor suspiciuni de capcane și, în schimb, o parte dintr-un deget a fost extrasă și trimisă în Israel pentru testare.

Corpul său a fost în cele din urmă extras și adus în Israel mai târziu în acea zi, deoarece zona a fost securizată.

Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al IDF, a declarat că forțele sale „nu știau că se află acolo, dar am continuat operațiunea”.

El a declarat că trupele sale i-au identificat pe cei trei bărbați care alergau din casă în casă și i-au atacat înainte ca aceștia să se despartă.

Bărbatul identificat de atunci ca fiind Sinwar „a intrat singur într-una dintre clădiri” și a fost ucis după ce a fost localizat cu o dronă.

Niciunul dintre ostaticii pe care Sinwar se credea că îi folosea drept scut uman nu era prezent, iar mica sa suită sugerează fie că încerca să treacă neobservat, fie că pierduse mulți dintre cei care îl protejau.

Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării, a declarat: "Sinwar a murit în timp ce era învins, căutat și pe fugă - nu a murit ca un comandant, ci ca cineva căruia îi păsa doar de el însuși. Acesta este un mesaj clar pentru toți dușmanii noștri”.

Imaginile filmate cu drona publicate de armata israeliană la sfârșitul zilei de joi ar arăta ultimele momente ale lui Sinwar înainte de a fi ucis.

