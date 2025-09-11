Discuție aprinsă între președintele israelian și premierul britanic Keir Starmer, fără zâmbete, după atacul asupra Qatarului: ”S-au spus lucruri dure și puternice”

Președintele israelian Isaac Herzog a dezvăluit că cea mai recentă întâlnire cu premierul britanic Keir Starmer de miercuri, 10 iunie, s-a transformat într-o discuție aprinsă, în care „s-au spus lucruri dure și puternice”. Reacția Downing Street vine după atacul israelian asupra orașului Doha, capitala Qatarului, un nou atac asupra unei țări din zonă, sub pretextul eliminării liderilor Hamas.

La întâlnire, Starmer și Herzog și-au strâns scurt mâinile, fără să zâmbească, pe treptele Downing Street, înainte de a intra în clădire.

Întâlnirea a avut loc la o zi după ce Israelul și-a extins atacurile asupra Hamas, lansând un atac aerian în Qatar, cu scopul de a-i ucide pe liderii politici ai grupării islamiste palestiniene care se aflau aici. Qatarul este un aliat al Londrei în Orientul Mijlociu, iar Starmer a condamnat atacul israelian.

Pe de altă parte, Israelul a fost indignat de planurile Marii Britanii de a se alătura altor țări occidentale, printre care Franța și Canada, în recunoașterea unui stat palestinian la sfârșitul acestei luni - cu excepția cazului în care Israelul îndeplinește condițiile puse de Londra, inclusiv încetarea focului în Gaza.

„S-au spus lucruri dure și puternice și, evident, putem discuta, pentru că atunci când aliații se întâlnesc, pot discuta. Amândouă (țările) suntem democrații”, a declarat Herzog la un eveniment ulterior organizat la Chatham House.

El a spus că planul lui Starmer în privința recunoașterii unui stat palestinian și opiniile sale despre ajutorul umanitar în Gaza au fost la originea dezacordului și a adăugat că a invitat guvernul britanic să întreprindă o misiune de informare în Israel.

Londra, îngrijorată de criza umanitară din Gaza

Biroul lui Starmer a declarat că liderul britanic l-a implorat pe Herzog să schimbe strategia în ceea ce privește Gaza, exprimându-și profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară și îndemnând Israelul să permită ajutorul și să oprească operațiunile ofensive.

El a reafirmat că Marea Britanie și Israelul sunt aliați de lungă durată și a spus că Londra rămâne angajată în eforturile de a obține o pace durabilă atât pentru israelieni, cât și pentru palestinieni.

Starmer a adus în discuție cu Herzog și atacul aerian israelian asupra Qatarului, condamnând incidentul ca fiind „complet inacceptabil”.

„El a spus că atacurile reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității unui partener cheie și nu contribuie în niciun fel la asigurarea păcii pe care cu toții o dorim cu disperare”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.

Războiul din Gaza a tensionat relațiile Israelului cu Marea Britanie și alte țări europene. Marea Britanie a interzis oficialilor israelieni să participe la cea mai mare expoziție comercială din domeniul apărării, care are loc săptămâna aceasta.

Starmer este presat de politicienii din propriul partid să adopte o abordare mai dură față de Israel, dar miercuri a declarat în parlament că este nevoie de diplomație pentru a se ajunge la un armistițiu în Gaza și pentru a obține eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas.

Rolul lui Herzog în calitate de președinte al Israelului este în principal ceremonial, dar el a stârnit furie când a declarat că toți locuitorii din Gaza sunt responsabili pentru atacul condus de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023.

Întrebat miercuri de ce se întâlnește cu Herzog, Starmer a răspuns: „Nu voi renunța la diplomație”.

Critici dure la adresa Israelului

Wes Streeting, ministrul sănătății în guvernul Starmer, a declarat săptămâna aceasta că modul în care Israelul gestionează războiul din Gaza îl duce către „statutul de paria”.

Starmer l-a primit luni și pe președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, cu care a convenit că Hamas nu va avea „absolut niciun rol” în viitoarea guvernare a unui stat palestinian.

Marea Britanie a promis că va recunoaște un stat palestinian înainte de Adunarea Generală a ONU de la sfârșitul acestei luni, cu excepția cazului în care Israelul îndeplinește patru condiții, printre care încetarea războiului din Gaza și permisiunea acordată intrării mai multor ajutoare în enclava palestiniană.

