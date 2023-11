Dezinformare grosolană la BBC îndreptată împotriva Israelului: „IDF spune că vizează personalul medical și vorbitorii de arabă” VIDEO

Postul britanic de televiziune BBC a comis o gafă monumentală, în dimineața zilei de miercuri, 15 noiembrie, în prezentarea acțiunii militare îndreptate de Israel împotriva teroriștilor Hamas adăpostiți în interiorul spitalului Al-Shifa din Fâșia Gaza.

Armata israeliană a anunţat, în noaptea de marţi spre miercuri, că desfăşoară o operaţiune împotriva Hamas în spitalul Al-Shifa din Fâşia Gaza şi i-a îndemnat pe toţi membrii grupării militante din spital să se predea.

"Pe baza informaţiilor de la servicii şi a unei necesităţi operaţionale, forţele IDF (armata israeliană - n.r.) desfăşoară o operaţiune precisă şi ţintită împotriva Hamas într-o zonă specifică din spitalul Shifa", a anunţat armata israeliană. "Forţele IDF includ echipe medicale şi vorbitori de limbă arabă, care au urmat un antrenament specific pentru a se pregăti pentru acest mediu complex şi sensibil, cu intenţia de a nu face rău civililor", menţionează comunicatul IDF (forțele armate reunite ale Israelului), transmis în mai multe limbi de circulație internațională.

În jurnalul de știri al postului britanic BBC, declarațiile oficiale ale IDF apar răstălmăcite într-un punct critic. "Israelul spune că forțele sale conduc o operațiune îndreptată împotriva Hamas derulată în Spitalul Al-Shifa din Gaza și că vizează oameni, incluzând echipe medicale și vorbitori de limbă arabă", spune prezentatoarea postului, citând agenția de știri Reuters.

IDF "We are coordinating with medical staff and Arabic speakers" @BBCWorld "The IDF says they are targeting medical staff and Arabic speakers."

Cu toate acestea, știrea formulată în dimineața zilei de 15 noiembrie de către agenția de știri Reuters include sintagma corectă, citată cu acuratețe din comunicatul IDF.

Postul de televiziune BBC a fost criticat vehement de la debutul celui mai recent conflict din Gaza, fiind acuzat de atitudine părtinitoare, pro-palestiniană, în relatarea evenimentelor. Printre cei care au avut o atitudine tranșantă în această problemă se numără fostul prim-ministru israelian Naftali Bennett.

Acesta a spus că BBC nu are „claritate morală” și le-a transmis prezentatorilor postului TV britanic să le fie rușine în timpul unei intervenții în direct.

BBC a devenit inclusiv ținta unor momente artistice sarcastice generate de politica editorială anti-israeliană.

Israel's most renowned satire show presents an exclusive interview between the leader of Hamas and the BBC's best and brightest - don't miss the end.@Eretz_Nehederet pic.twitter.com/VtRVQdfEya