Donald Trump, declarație dură după ce Hamas a refuzat armistițiul în Gaza. "Vor să moară" VIDEO

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri, 25 iulie, că Hamas nu dorește un acord de încetare a focului în Gaza, după ce Israelul și Statele Unite au renunțat la negocierile indirecte cu gruparea militantă palestiniană. „Nu a vrut să încheie o înțelegere” privind un armistițiu și eliberarea ostaticilor în Gaza, scrie ndtv.com.

Într-o declarație dată reporterilor la Washington, înainte de plecarea într-o călătorie în Scoția, Trump a declarat că, având în vedere că au mai rămas doar un număr mic de ostatici, Hamas „nu mai are nicio monedă de schimb” pentru negocieri.

„Acum ne-au rămas ultimii ostatici, iar ei știu ce se întâmplă după ce îi primești pe ultimii ostatici. Și, practic, din această cauză, nu au vrut cu adevărat să încheie o înțelegere”, a spus el.

„Hamas nu a vrut cu adevărat să facă o înțelegere. Cred că vor să moară... vor trebui să termine treaba... vor trebui să lupte și vor trebui să curețe zona. Va trebui să scăpați de ei”, a declarat locatarul de la Casa Albă.

