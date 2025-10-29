În timp ce Donald Trump se laudă că a încheiat războiul din Gaza, cele două părți se atacă reciproc și zeci de persoane își pierd viața

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 07:09
414 citiri
În timp ce Donald Trump se laudă că a încheiat războiul din Gaza, cele două părți se atacă reciproc și zeci de persoane își pierd viața
Trump spune că armistițiul este în vigoare. Netanyahu cere atacuri puternice FOTO X/@RossKneeDeep

În ciuda noilor atacuri israeliene asupra Fâșiei Gaza, soldate cu cel puțin 26 de morți, președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul mediat de Statele Unite „nu este în pericol”.

Liderul de la Washington a justificat riposta Israelului, afirmând că aceasta a fost un răspuns la uciderea unui soldat israelian, și a avertizat Hamas că orice încălcare a acordului va fi sancționată. Violențele au izbucnit marți, la trei săptămâni după intrarea în vigoare a încetării focului, pe fondul acuzațiilor reciproce dintre Israel și gruparea islamistă privind respectarea armistițiului.

Avioanele israeliene au lansat atacuri în Gaza marţi, după ce Israelul a acuzat gruparea militantă Hamas de încălcarea armistiţiului, cea mai recentă violenţă din cadrul acordului de trei săptămâni negociat de Trump.

Cel puțin 26 de morți

Autorităţile sanitare din Gaza au declarat că atacurile au ucis cel puţin 26 de persoane, dintre care cinci într-o casă lovită în tabăra de refugiaţi Bureij din centrul Fâşiei Gaza, patru într-o clădire din cartierul Sabra al oraşului Gaza şi cinci într-o maşină în Khan Younis.

”Din câte am înţeles, au ucis un soldat israelian. Aşadar, israelienii au ripostat şi ar fi trebuit să riposteze. Când se întâmplă asta, ar trebui să riposteze”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One.

”Nimic nu va pune în pericol” armistiţiul, a afirmat Trump. ”Trebuie să înţelegeţi că Hamas reprezintă o parte foarte mică a păcii în Orientul Mijlociu şi că trebuie să se comporte corespunzător”, a mai declarat preşedintele.

Atacurile avioanelor israeliene au continuat până miercuri dimineaţa în Fâşia Gaza, potrivit martorilor.

Israelul acuză Hamas că a încălcat armistițiul

Armata israeliană nu a comentat imediat atacurile, care au urmat unei declaraţii a biroului prim-ministrului Benjamin Netanyahu, în care acesta afirma că a ordonat ”atacuri puternice” imediate.

Declaraţia nu a dat un motiv specific pentru atacuri, dar un oficial militar israelian a spus că Hamas a încălcat armistiţiul prin efectuarea unui atac împotriva forţelor israeliene într-o zonă controlată de Israel din enclavă.

”Aceasta este încă o încălcare flagrantă a armistiţiului”, a spus oficialul.

Acordul de încetare a focului susţinut de SUA a intrat în vigoare pe 10 octombrie, punând capăt unui război de doi ani declanşat de atacurile mortale ale Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023. Ambele părţi s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului.

”Dacă ei (Hamas) sunt buni, vor fi fericiţi, iar dacă nu sunt buni, vor fi eliminaţi, vieţile lor vor fi curmate”, a declarat Trump.

”Nimeni nu ştie ce s-a întâmplat cu soldatul israelian, dar se spune că a fost împuşcat de un lunetist. A fost o răzbunare pentru asta şi cred că au dreptul să facă asta”, a precizat preşedintele american.

Marţi dimineaţă, mass-media israeliană a raportat un schimb de focuri între forţele israeliene şi luptătorii Hamas în oraşul Rafah, din sudul Gazei. Armata israeliană nu a răspuns la solicitarea de a comenta aceste informaţii.

Hamas a negat responsabilitatea pentru un atac asupra forţelor israeliene în Rafah. Grupul a mai declarat într-un comunicat că rămâne angajat în acordul de încetare a focului în Gaza.

Atacurile de marţi asupra oraşului Gaza au urmat ceea ce Israelul a numit un ”atac ţintit” sâmbătă asupra unei persoane din centrul Gazei, despre care a spus că plănuia să atace trupele israeliene.

