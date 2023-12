Drone lansate de pe coastele Yemenului doborâte de o navă franceză de război din Marea Roșie

O navă de război franceză care operează în Marea Roşie a doborât două drone care au fost lansate pe ea de pe coasta Yemenului, a anunţat duminică Ministerul Apărării, transmite Reuters.

Fregata multifuncţională Languedoc a interceptat şi distrus o primă dronă sâmbătă, în jurul orei 21:30, ora locală franceză, iar o a doua în jurul orei 23:30, la 110 km de coasta Yemenului, în jurul Al Hudaydah.

Mişcarea Houthi din Yemen a anunţat sâmbătă că va viza toate navele care se îndreaptă spre Israel, indiferent de naţionalitatea lor, şi a avertizat toate companiile maritime internaţionale să nu aibă de-a face cu porturile israeliene.

Houthii, aliniaţi cu Iranul, au atacat şi confiscat mai multe nave legate de Israel, în Marea Roşie şi strâmtoarea ei Bab al-Mandab, o cale maritimă prin care este transportat o mare parte din petrolul lumii.

