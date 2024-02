Egiptul construieşte o tabără închisă cu ziduri de şapte metri înălţime, în Sinai, pentru 100.000 de refugiaţi palestinieni VIDEO

Egiptul construieşte o tabără - închisă şi securizată - în Sinai, pentru a găzdui palestinieni din Fâşia Gaza care fug din calea războiului - în cazul unei ofensive a Israelului la Rafah -, dezvăluie ziarul american Wall Street Journal (WSJ) şi un ONG egiptean, relatează AFP.

Wall Street Journal dezvăluie, citând oficiali egipteni şi experţi în domeniul securităţii că ”o incintă închisă de 13 kilometri pătraţi” este construită la frontiera Egiptului cu Fâşia Gaza, devastată de patru luni de război între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas.

Această tabără face parte din ”planurile de urgenţă” în vederea găzduirii unor refugiaţi, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat o ofensivă militară, în viitorul apropiat, la Rafah, şi care ar putea să adăpostească ”peste 100.000 de persoane”, potrivit cotidianului american.

De la începutul Războiului din Fâşia Gaza, Cairo avertizează împotriva oricărei ”deplasări forţate” a populaţiei palestiniene către Sinai, o regiune egipteană care se învecinează cu Rafah, în contextul în care peste 1,4 milioane de oameni, majoritatea fugari din calea războiului, se înghesuie în acest oraş, către care frontiera egipteană este închisă.

Liderii palestinieni, ONU şi numeroase ţări au tras un semnal de alarmă cu privire la consecinţe catastrofale ale unei asemena ofensive asupra populaţiei şi denunţă crearea unei noi generaţii de refugiaţi fără o perspectivă a unei întoarceri.

