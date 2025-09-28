Mii de israelieni au cerut la Tel Aviv un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza: “Aduceți-i acasă acum”

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 07:17
151 citiri
Membri Hamas țin încă ostatici mai mulți israelieni Foto: Hepta

Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâșia Gaza, cu două zile înainte de întâlnirea prevăzută între premierul Benjamin Netanyahu, relatează AFP.

Manifestanții au desfășurat un banner uriaș pe care se putea citi: „Toți ostaticii, aduceți-i acasă acum”, în timp ce se adunau în Piața Ostaticilor din Tel Aviv.

„Singurul lucru care poate împiedica prăbușirea în abis este un acord complet și global care să pună capăt războiului și să-i aducă acasă pe toți ostaticii și pe soldați”, a declarat Lishay Miran-Lavi, soția lui Omri Miran, aflat încă în captivitate în Gaza.

Adresându-se direct președintelui american, ea l-a îndemnat să își folosească „influența asupra prim-ministrului Netanyahu”. „Prelungirea acestui război nu face decât să îl expună pe Omri și pe ceilalți ostatici unui pericol și mai mare”, a spus ea.

Ronen Ohel, al cărui frate, Alon Ohel, este încă reținut în Gaza, i-a cerut de asemenea lui Netanyahu să încheie un acord de încetare a focului. „Fără scrisori, fără declarații, fără întârzieri. Există acum o oportunitate, există un moment în care puteți alege să fiți un lider”, a spus el.

Ministrul israelian de extremă dreapta responsabil cu securitatea națională, Itamar Ben Gvir, l-a avertizat pe Netanyahu cu privire la încheierea unui acord. „Domnule prim-ministru, nu aveți mandatul de a pune capăt războiului fără înfrângerea totală a Hamasului”, a scris el pe X.

Netanyahu, care nu mai dispune de o majoritate absolută în Parlament, depinde de aliații săi de extremă dreapta.

Aceștia refuză orice acord de eliberare a ostaticilor cu Hamas și pledează pentru continuarea războiului până la anihilarea mișcării islamiste palestiniene, al cărei atac fără precedent asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a declanșat războiul din Gaza.

