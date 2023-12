Elicoptere SUA au scufundat în Marea Roșie trei ambarcațiuni ale rebelilor Houthi după ce aceștia atacaseră o navă daneză. Zece oameni au murit

Elicopterele marinei americane au scufundat trei ambarcaţiuni aparţinând rebelilor Houthi din Yemen, care au atacat o navă de containere în Marea Roşie, a anunţat duminică armata SUA, relatează AFP.

După ce rebeli Houthi au tras asupra elicopterelor americane, acestea din urmă "au ripostat cu focuri de armă în legitimă apărare, scufundând trei dintre cele patru mici ambarcaţiuni", a precizat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) într-un comunicat în care mai spune că a patra ambarcaţiune "a părăsit în grabă zona".

Zece persoane au fost ucise în atacul american, au informat surse portuare.

CENTCOM a precizat că Marina americană a răspuns la o cerere de asistenţă din partea navei Maersk Hangzhou, o navă de containere sub pavilion Singapore, deţinută şi operată de Danemarca. Nava a raportat că a fost atacată pentru a doua oară în decurs de 24 de ore în timp ce naviga în Marea Roşie. Anterior, nava fusese ţinta a două rachete balistice lansate de pe teritoriul yemenit controlat de Houthi, pe care armata americană le-a doborât.

Imediat după anunţul SUA, compania daneză Maersk a anunţat că suspendă trecerea navelor sale prin Marea Roşie pentru 48 de ore.

Houthis in 4 speedboats attacked a Danish MAERSK container ship today.

They then fired at a US Navy helicopter that came to its aid.

The Americans returned fire, sinking 3 speedboats, killing more than a dozen Houthis.

Keep pushing the U.S. you geniuses pic.twitter.com/AdyMX0qJEo