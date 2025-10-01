"Dacă Israelul este acolo, noi nu vom fi acolo". Eurovision 2026 riscă să rămână fără participanți

Mai multe țări au transmis că nu vor participa la Eurovision dacă Israelul va fi și el acolo. Eurovision ar trebui să fie o celebrare a puterii unificatoare a muzicii, dar în ultimii doi ani, a atras proteste și boicoturi din partea fanilor din cauza includerii Israelului în contextul acțiunilor militare continue ale țării în Gaza.

Înaintea concursului din 2026, deși nimeni nu a cântat încă o notă, o serie de țări și-au exprimat vocea, scrie Sky News.

„Dacă Israelul este acolo, noi nu vom fi acolo”, spune Natalija Gorscak, președinta postului de televiziune RTV Slovenia.

În timp ce lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă cu negocierile privind planul de pace pentru Gaza al lui Donald Trump, în lumea culturală, izolarea crescândă a Israelului nu se atenuează.

Slovenia și radiodifuzorii din Spania, Olanda, Irlanda și Islanda au emis declarații în care spun că, dacă Israelului i se va permite să participe, vor lua în considerare boicotarea concursului anul viitor.

Incitați de controversă, oficialii Uniunii Europene de Radiodifuziune (UER) - care administrează concursul - au anunțat planuri pentru un vot de urgență.

Într-o scrisoare adresată membrilor, președinta UER, Delphine Ernotte-Cunci, a declarat că „având în vedere că uniunea nu s-a mai confruntat niciodată cu o situație controversată ca aceasta”, consiliul de administrație a fost de acord că „merită o bază democratică mai largă pentru o decizie”.

Descrisă de UER drept „o reuniune extraordinară a adunării generale care va avea loc online”, la începutul lunii viitoare, țările membre vor fi rugate să voteze dacă Israelul ar trebui sau nu să participe.

Expertul Eurovision, Dr. Paul Jordan, a declarat: „În cele din urmă, aceasta a fost o problemă cu adevărat dificilă pentru EBU. Este o imagine foarte complexă care se formează... și nu au fost consecvenți.

Situația este și mai complicată de faptul că organizatorii înșiși nu și-au respectat uneori propriile reguli privind înscrierile politice și mesajele politice și au permis anumitor țări, într-un fel, să scape nepedepsite încălcând regulile sau considerând că nu le-au încălcat suficient pentru a permite participarea.”

„Din câte știu eu, postul de radio israelian nu a încălcat nicio regulă. Cu toate acestea, s-ar putea argumenta că includerea lor ar putea într-adevăr să discrediteze concursul, ceea ce ar fi împotriva regulilor organizatorilor.”

Ar trebui să ne concentrăm pe muzică

În 2023, Israelul a fost reprezentat de Noa Kirel, echivalentul în țara sa al lui Britney Spears. Ea a ocupat locul trei cu piesa sa Unicorn.

„A fost unul dintre momentele culminante ale carierei mele, a fost o experiență incredibilă pentru mine”, a spus ea.

Deși recunoaște că „este foarte diferit față de acum doi ani, când am reprezentat Israelul”, ea speră că țara ei nu va fi exclusă luna viitoare.

„Nu este vorba despre politică, nu a fost niciodată așa și ar trebui să rămânem așa, să ne concentrăm pe muzică.”

Ea consideră că ar fi nedrept să pedepsească poporul israelian pentru acțiunile guvernului său: „Alegătorii înțeleg că politica nu are nicio legătură cu această competiție.”

„Sperăm că oamenii vor înțelege și respecta acest lucru, vor vedea partea bună... și nu partea rea.”

Politica europeană are nevoie de mai mult curaj

Indiferent de rezultatul votului de luna viitoare, Irlanda, Islanda și Slovenia au confirmat pentru Sky News că planurile lor de boicot vor rămâne valabile atâta timp cât Israelul este încă în război.

Natalija Gorscak, președinta postului de televiziune RTV Slovenia, a spus: „Putem să ne mințim singuri și să spunem «nu, nu este politic», dar, știți, nu putem evita politica.”

Ea consideră că este fundamental greșit ca țările mai mari să fie indecise.

„Suntem cu toții cumva prizonieri ai vinovăției germane față de Israel”, a susținut ea. „Politica europeană are nevoie de mai mult curaj. În anumite momente, cineva trebuie să decidă, cineva trebuie să spună «asta e de ajuns».”

Un purtător de cuvânt al postului de radio german SWR a declarat că acesta „susține procesul de consultare inițiat” și că obiectivul este „de a ajunge la un acord bine fundamentat și sustenabil care să se alinieze cu valorile UER”.

Cel mai mare impact ar putea fi legat de respectarea de către Spania a rezultatului votului de luna viitoare.

Dacă își va îndeplini amenințarea de boicotare - fiind unul dintre cei cinci mari susținători ai Eurovision - va avea de suferit din punct de vedere financiar.

Gorscak a explicat: „Slovenia este o țară mică și, deși taxa noastră de participare este infimă, dacă există mai multe țări care nu participă, aceasta se vede în buget.”

Radiodifuzorul public israelian, KAN, a declarat că „potențiala sa descalificare... ar putea avea implicații ample pentru competiție și pentru valorile pe care le susține EBU”.

Dr. Jordan a spus că până acum am văzut în mare parte „semnalarea virtuții” atunci când vine vorba de artiștii Eurovision care își exprimă opiniile și care, în cele din urmă, au ales să cânte, indiferent de obiecțiile lor față de includerea Israelului în această seară.

Totuși, în cazul în care națiuni întregi boicotează în 2026, el a spus că impactul se va resimți mult dincolo de finala concursului.

„Există două semifinale, din cauza numărului de țări participante, iar dacă nu este nevoie de două semifinale, acest lucru va avea impact asupra logisticii evenimentului și chiar asupra finanțării”, a explicat el.

Lăsând la o parte hiturile pop și baladele power, criticile la adresa EBU au devenit asurzitor de puternice. Lumea așteaptă și urmărește deciziile politice - și, de asemenea, cele culturale.

