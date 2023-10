Femeia ținută ostatică de Hamas și folosită în videoclipul de propagandă are origini românești. Reacția tatălui său după ce a văzut filmarea

Una dintre ostaticele folosite de Hamas în videoclipul publicat luni, 30 octombrie, pentru a spori presiunile asupra guvernului israelian, are origini românești.

În videoclip, cea care vorbește și îl critică pe premierul Benjamin Netanyahu este Daniela Aloni, în vârstă de 45 de ani, din Yavne.

Tatăl ei s-a născut în România, având dublă cetăţenie, română şi israeliană.

Bărbatul a declarat că familia a fost fericită să vadă dovada că ea este în viaţă, relatează The Times of Israel.

”Ne-am simţit uşuraţi să vedem că este în viaţă şi că o vedem, pentru că, până astăzi, nu ştiam niciun detaliu”, a declarat, într-o conferinţă de presă, Ramos Aloni.

Aloni a vorbit despre Danielle Aloni, sora sa, Sharon, precum şi despre gemenele sale în vârstă de 3 ani, nepoata de 5 ani şi ginerele David, despre care se crede că sunt ţinuţi ostatici în Gaza.

”Am fost lăsaţi ca o familie de patru persoane, dintr-o familie de 10”, a spus el. ”Daniel şi Sharon, fetelor, vă vedem, vă iubim, vă auzim, ne gândim la voi în fiecare minut şi secundă, şi vă vom aduce acasă, amin”, a mai spus el.

Ramos Aloni a cerut Crucii Roşii să ia iniţiativa şi să verifice starea tuturor ostaticilor, menţionând că fiica sa ia medicamente şi are nevoie de ele zilnic.

De asemenea, el a cerut Qatarului să facă tot ce poate pentru a obţine eliberarea tuturor captivilor luaţi de Hamas la 7 octombrie - în total, 239 de persoane, potrivit ultimului bilanţ al Israelului.

Şeful Mossad, David Barnea, a efectuat o vizită în Qatar în weekend pentru a lua parte la discuţii privind un eventual acord de eliberare a ostaticilor din Gaza, potrivit mai multor relatări ale presei israeliene care citează oficiali israelieni sub acoperirea anonimatului, ceea ce indică în general o scurgere coordonată, menţionează The Times of Israel. În timpul discuţiilor s-ar fi făcut progrese, dar nu s-a ajuns la un acord, au declarat sursele.

Şi secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat luni cu prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, despre războiul din Gaza, potrivit Departamentului de Stat. Aceştia au discutat despre situaţia umanitară din Gaza, despre eforturile de eliberare a ostaticilor din enclavă, despre asigurarea unei treceri sigure pentru cetăţenii americani şi străini care doresc să plece din Fâşia Gaza şi despre eforturile de a asigura intrarea mai multor ajutoare umanitare în teritoriu, se arată în comunicatul Departamentului de Stat.

