Spectator la filmul atrocităților Hamas din 7 octombrie: "N-am văzut niciodată atât de mulți oameni răi arătând așa bucurie" VIDEO

Oficialii israelieni au organizat la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York vizionarea unei compilații video cu atrocităților comise de teroriștii Hamas în timpul invaziei în Israel, pe data de 7 octombrie.

Au fost invitați să participe ziariști, experți sau politicieni de top.

Printre cei care au asistat la proiecție de numără și analistul militar John Spencer, profesor la catedra de Război Urban la Institutul pentru Studierea Războiului Modern din Statele Unite.

Expertul a descris pe larg, într-o postare pe rețeaua X, experiența trăită la sediul ONU în cursul evenimentului organizat de Israel în data de luni, 4 decembrie.

"Tocmai am vizionat filmarea de aproximativ 45 de minute, despre ziua de 7 octombrie, la o proiecție privată din New York. Iată gândurile mele la cald, la câteva minute după eveniment.

I just watched the roughly 45-minute footage of October 7th at a private screening in NYC. Here are my immediate thoughts minutes after watching it. 🧵 — John Spencer (@SpencerGuard) December 4, 2023

Videoclipul este o compilație de filme obținute din sute de camere GoPro/telefoane mobile purtate de teroriștii Hamas. Include, de asemenea, imagini înregistrate de camerele de supraveghere din Israel, camere de bord pentru mașini, camere de trafic, videoclipuri ale lucrătorilor din celulele de prim răspuns. Sunt reunite evenimente individuale petrecute înainte, în timpul și după masacru.

Videoclipul începe cu teroriștii Hamas transportați în spatele camioanelor înarmate cu AK-47, RPG-uri și câteva mitraliere grele, care pătrund în Israel printr-o spărtură în zidul de graniță. Teroriștii țipă cu toții de bucurie, strigând mereu „Allahu Akbar!”. Mai multe camioane și motociclete intră, de asemenea, în Israel în spatele lor.

Prima scenă este pe o autostradă din sudul Israelului de la o cameră de bord a unui vehicul: peste 10 teroriști răspândiți, trag înspre mașini, gloanțe trec prin parbriz. Apoi se trece la camera GoPro Hamas a teroristului care atacă mașina, se apropie și împușcă bărbatul și femeia din interior de la distanță apropiată pentru a se asigura că sunt morți.

Poarta de intrare în Kibbutz; imagini CCTV: teroriştii Hamas se îndreaptă spre poartă sperând să se strecoare înăuntru, dar o găsesc închisă, ies din raza camerei. Mașina civilă se apropie de poarta care începe să se deschidă. Teroriștii trag prin parbrizul mașinii de la o distanță apropiată, asigurându-se că toți sunt morți și intră în kibbutz.

O înregistrare CCTV acasă în kibbutz: un tată în lenjerie intimă (pare proaspăt trezit) care își duce cei doi fii, alergând, băieți și ei, în lenjerie intimă (amândoi apar între 8-12 ani). O altă cameră îi arată când părăsesc casa și intră într-un adăpost din curtea lor.

Câteva secunde mai târziu, un membru Hamas se apropie de adăpostul în care tatăl și fiii au intrat, se uită înăuntru și apoi aruncă o grenadă. Tatăl este proiectat mort din adăpost, clar a încercat să stea între fiii săi și terorist.

Băieții sunt scoși de un terorist din adăpost, pe deasupra trupului tatălui lor mort. Sunt duși înapoi în casă, așezați pe canapeaua din casă. Acum sună viu din gemetele lor de durere, sângele din rănile lor îi acoperă, băieții vorbind între ei - „Tata este mort!”.

Fratele mai mare încearcă să-l mângâie pe cel mic, acum plin de sânge. „Poți să vezi ceva? Nu? Deloc?" „Nu, nu pot vedea nimic.” Teroristul de lângă ei trecând spre frigider, alegând apa și cola de băut.

Filmări CCTV într-o grădiniță: o profesoară care se ascunde într-o cameră, încercând să folosească pernuțele de dormit ale copiilor pentru a se acoperi. Teroriștii Hamas intră, caută prin camere, îi găsesc ascunzișul și trag în ea. Un terorist intră în cameră, se asigură că este moartă, o pune pe umărul lui și o cară afară.

Scene de festivalul de muzică Nova. Copii dansând, cu parapantele care transportau teroriști Hamas filmate în depărtare. Focuri de armă. Apoi adolescenții aleargă în haos. Mai întâi în mașini, apoi sute abandonându-și mașinile și alergând în masă într-un câmp deschis, pe unde apar teroriștii Hamas.

Înregistrări Hamas cu vehiculele lor sosind la festival, teroriști care trag rafale asupra adolescenților care alergau prin câmp. Una dintre mitralierele grele ale Hamas montate în spatele unui pick-up deschide focul.

Apoi membri Hamas intră în zona festivalului, trăgând sălbatic în toaletele ecologice. Filmări cu adolescenți israelieni pietrificați care se ascund în acele toalete. Apoi videoclipuri cu cadavrele și sângele din toalete.

Zeci de adolescenți israelieni se ascund într-un tomberon mare de saci de gunoi negri. Câteva secunde mai târziu, un videoclip al soldatului israelian ajuns primul la locul masacrului, doar cu cadavre în tomberon.

Forțele speciale de intervenție care sosesc la festival, strigând când ajung la un cort cu mâncare/bar: „Am 1 mort, 2... 3, 4, 5 morți”. „Este cineva în viață?”. „Te rog să-mi spui dacă ești în viață!”, doar ca apoi să se uite peste tejgheaua barului și să vadă zeci de cadavre de civili întinse unul peste altul.

Violuri și vizarea tinerelor la festival: În primul rând, un videoclip cu un grup de mai mult de 5 adolescente speriate, tremurând înghesuite într-un cort. Terorist Hamas intră în cort. Următorul unghi: Toate fetele ies încătușate din cort, acum având toate fețele însângerate. Sunt separate și urcate în vehicule diferite.

O fată din grupul inițial este scoasă separat și urcată într-un jeep. Mai târziu, aceeași fată, cu pantalonii acoperiți de sânge din jurul anusului până în partea din față a pantalonilor. Mai multe fotografii cu femei adolescente moarte, întinse pe câmpul festivalului, fără pantaloni, picioarele par rupte.

Decapitări. O scenă îl arată pe un membru Hamas într-un kibbutz țipând la un bărbat în vârstă israelian mort, călcându-i capul și apoi cerând să i se înmâneze sapa de grădină din apropiere. Teroristul Hamas lovind cu sapa în zona gâtului bătrânului decedat încercând în mod repetat să-l decapiteze.

Scena ulterioară: un terorist Hamas ia un cuțit și taie rapid capul unui soldat al IDF, cu casca încă pe cap, și pleacă cu capul soldatului, părăsindu-i corpul. Alte fotografii doar cu capete într-un câmp, turtite cu un fel de armă folosită pentru a le aplatiza.

Multe scene cu cadavre arse. Cadavre înghesuite în poziții incomode în vehicule, pe autostrăzi, în casele lor și arse până la transformarea în schelete cenușii. Mi-a adus amintiri de vizitarea lagărelor de concentrare din Dachau și vizionarea cu fotografii ale Holocaustului.

Printr-o lunetă militară am văzut luptători Hamas aflați în pregătire, lideri dând ordin să ucidă sistematic, păstrând muniția. Ordine „împușcă-i o singură dată în cap, salvează-ți muniția”. Am auzit comunicarea lor cu liderii din Gaza prin radiouri.

Un terorist al Hamas a folosit telefonul mobil al unei femei israeliene pentru a-și suna părinții: „Tată, sunt... Tocmai am ucis 10 evrei, sângele lor este în mâinile mele, slavă Domnului, spune-i mamei, fiul tău ucide evrei”. Bărbatul (tatăl) și femeia (mama) cu care vorbește doar strigă și răspund „omorâți, ucideți, ucideți!”.

Am văzut răul la viața mea, în întreaga lume, în războaiele din Orientul Mijlociu/Ucraina/etc. Am văzut cruzime/dezumanizare/mutilări odioase. M-am uitat în ochii oamenilor răi. Dar nu am văzut niciodată atât de mulți oameni răi (sute, mii) să arate atâta bucurie după faptele comise.

Înțeleg acum de ce acest videoclip trebuie difuzat unei audiențe selectate atent. Nu poți să-l urmărești fără să fii într-un fel traumatizat. Nu voi uita niciodată copiii. Fotografie după fotografie cu copii morți în pijama. Mickey Mouse, Stitch (preferații fiicei mele în acest moment). Acoperiți de sânge. Morți.

Urăsc că am fost nevoit să văd videoclipul. Nu poți să-ți ștergi din memorie răul văzut. Nimeni nu ar trebui să vrea să-l vadă, dar ororile acelei zile nu trebuie uitate niciodată. Niciodată raționalizat și îndosariat în arhive", scrie John Spencer pe rețeaua X.