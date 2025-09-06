Israelul distribuie un videoclip amenințător despre Gaza: „Am început”

Sambata, 06 Septembrie 2025
Atac israeliean asupra Turnului Mushtaha din orașul Gaza / FOTO:X/@Israel_katz

Conflictul din Fâșia Gaza intră într-o fază și mai intensă. Vineri, 5 septembrie, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a publicat o înregistrare video care surprinde momentul în care o rachetă lovește o clădire înaltă din orașul Gaza. Clipul, difuzat pe rețelele sociale, a fost însoțit de o singură frază: „Am început”.

Lovitura a avut ca țintă Turnul Mushtaha, situat în cartierul Rimal din sudul orașului Gaza – o clădire cunoscută ca fiind anterior atacată de armata israeliană, despre care autoritățile de la Tel Aviv susțin că este utilizată de Hamas pentru operațiuni militare și supraveghere.

Anunțul video al ministrului vine la doar câteva ore după ce acesta a transmis un mesaj ferm: „Acum trebuie să fie tras zăvorul porților iadului din Gaza... Când ușa se va deschide, nu va mai fi închisă, iar activitatea armatei va crește în intensitate”.

O campanie militară relansată: miză strategică și presiuni politice

Acțiunea pare să marcheze începutul unei noi faze în ofensiva Israelului împotriva Hamas, la aproape doi ani de la izbucnirea conflictului. Potrivit autorităților israeliene, operațiunile se vor concentra acum asupra orașului Gaza, considerat de multă vreme un bastion al facțiunii islamiste.

Zeci de mii de rezerviști au fost mobilizați, iar mai multe zone ale orașului au fost desemnate „zone roșii” – termen ce sugerează o extindere iminentă a operațiunilor terestre și aeriene.

În paralel, protestele interne din Israel se intensifică. Numeroși cetățeni ies în stradă pentru a atrage atenția asupra riscurilor pe care le presupune această nouă etapă a războiului, în special în ceea ce privește soarta ostaticilor israelieni deținuți în Gaza.

Soarta ostaticilor – o rană deschisă

Ofensiva a reaprins temerile legate de siguranța celor 48 de ostatici israelieni despre care se crede că se mai află în viață, mulți dintre ei în Gaza City. Vineri, Hamas a difuzat o înregistrare cu doi dintre ei, Guy Gilboa-Dalal și Alon Ohel, cerând încetarea ostilităților și eliberarea lor. Gilboa-Dalal nu mai fusese văzut de peste șase luni.

Israel insistă că scopul operațiunilor este neutralizarea Hamas și eliberarea ostaticilor. „Campania va continua până când Hamas va accepta condițiile noastre – în primul rând eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea. În caz contrar, vor fi distruși”, a spus Israel Katz.

Impactul umanitar – o criză care se adâncește

În același timp, situația umanitară din Gaza rămâne dramatică. Ministerul Sănătății controlat de autoritățile palestiniene a raportat 69 de decese în ultimele 24 de ore. De la atacul Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie 2023 – soldat cu aproximativ 1.200 de morți și 251 de răpiri – contraofensiva israeliană ar fi provocat peste 64.000 de victime în rândul palestinienilor, potrivit surselor locale.

Evacuările rămân complicate și adesea imposibile. Pentru mulți civili, supraviețuirea depinde de hazard, într-un oraș transformat în zonă de război.

Următorii pași: escaladare sau blocaj diplomatic?

Israelul își continuă campania în Gaza City, dar vocile internaționale avertizează asupra consecințelor pe termen lung. Pe lângă pierderile umane, conflictul amplifică instabilitatea regională și riscă să atragă și alți actori în jocul periculos al represaliilor și alianțelor.

În acest peisaj tensionat, soarta ostaticilor și a civililor din Gaza va rămâne un test major nu doar pentru guvernul de la Tel Aviv, ci și pentru comunitatea internațională, tot mai divizată între sprijinul pentru Israel și apelurile umanitare.

