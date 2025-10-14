După recuperarea ostaticilor, Israelul va distruge tunelurile Hamas din Gaza. Palestinienii își caută rudele dispărute sub dărâmături

După luni de conflict intens în Gaza, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat o schimbare de paradigmă în operațiunile desfășurate de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF). Pe rețeaua X (fostă Twitter), oficialul a declarat că armata a fost instruită să se pregătească pentru distrugerea completă a rețelei de tuneluri folosite de Hamas în Fâșia Gaza — o infrastructură subterană extinsă, construită de-a lungul anilor pentru a permite mișcări tactice, depozitarea de arme și evitarea supravegherii aeriene.

„Provocarea majoră pentru Israel, după finalizarea etapei de recuperare a ostaticilor, va fi distrugerea tuturor tunelurilor teroriste ale Hamas, în mod direct de către IDF și prin intermediul unui mecanism internațional care va fi instituit sub conducerea și supravegherea Statelor Unite,” a declarat Katz.

Ministrul a subliniat că acest demers este parte integrantă din aplicarea principiului „demilitarizării Gazei” și dezarmării complete a Hamas — o condiție pe care Israelul o consideră esențială pentru orice arhitectură post-conflict.

Cu toate acestea, rămâne neclar cum va reuși armata israeliană să neutralizeze tunelurile aflate în zone din Gaza care, conform acordului de încetare a focului, nu se află sub control israelian. Eficiența operațiunii va depinde în mare măsură de sprijinul internațional și de accesul pe teren.

Sub dărâmături: Căutarea disperată a palestinienilor după cei dragi

La două zile după intrarea în vigoare a unui nou armistițiu în Fâșia Gaza, scena de la sol rămâne una a dezastrului absolut. Mii de familii palestiniene s-au întors în nordul enclavei, în speranța de a-și regăsi rudele dispărute, adesea doar sub forma unor fragmente de trupuri.

Ghali Khadr, un locuitor din Jabaliya, își căuta părinții sub ruinele propriei case, distruse de un raid aerian israelian. După două zile de săpături printre betoane prăbușite și bare contorsionate de metal, tot ce a reușit să recupereze au fost fragmente de oase: o parte din craniul mamei, bucăți din mâna tatălui.

„Tatăl meu era un om hotărât, fost șofer de ambulanță. Nu cunoștea frica”, spune Khadr, care, în lipsa unui cimitir funcțional, și-a îngropat părinții lângă mormintele intacte rămase printre ruine.

Poveștile ca a lui Khadr se multiplică în nordul Gazei. Estimările oficiale ale agenției palestiniene de apărare civilă indică faptul că aproximativ 10.000 de persoane ar fi încă îngropate sub dărâmături. Dar lipsa echipamentelor grele și pericolul reprezentat de muniția neexplodată fac ca procesul de recuperare a corpurilor să fie lent și periculos.

„Deocamdată ne concentrăm pe cadavrele aflate pe străzi, pentru a preveni degradarea lor și atacurile animalelor sălbatice”, a declarat Khaled al-Ayoubi, șeful apărării civile din nordul Gazei. Muncitorii folosesc unelte rudimentare, uneori doar mâinile goale. Unii se aventurează în căutări solitare, disperați să găsească măcar un semn, o piesă de îmbrăcăminte, o amintire.

Yahya al-Muqra, un alt locuitor din Jabaliya, nu mai are nicio veste de la fratele său, Sharif, din 25 iulie. Casa lor a fost distrusă de un atac aerian, iar de atunci nu a mai găsit nicio urmă a lui. Sharif suferea de epilepsie, iar lipsa medicamentelor ar fi putut fi fatală chiar și în absența directă a bombardamentului.

„Am venit să-l caut, dar nu am găsit nimic. E ca și cum ar fi fost înghițit de pământ”, a spus Muqra, adăugând că este pregătit să-și înmormânteze fratele în grădina casei, în lipsa unui loc de veci adecvat. „Mi se rupe inima. Măcar un os să găsesc, să-l putem îngropa.”

Lupta pentru demnitate într-un peisaj de ruine

În mijlocul unei catastrofe umanitare, recuperarea cadavrelor a devenit un gest de rezistență, de doliere, dar și de afirmare a umanității. „Familiile simt că, prin recuperarea trupurilor celor dragi, le redau demnitatea și le confirmă sacrificiul,” spune Fadi al-Salibi, angajat al apărării civile din Gaza.

Dr. Mohammed al-Mugheer, coordonator pentru cooperare internațională, estimează că, în cazul în care Israelul va permite intrarea utilajelor grele, procesul de recuperare ar putea dura între șase luni și un an.

Până atunci, însă, mii de familii vor continua să sape printre dărâmături, cu mâinile goale, în căutarea unui ultim gest de rămas-bun.

