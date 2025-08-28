Fostul premier britanic Tony Blair, discuții cu Donald Trump privind Gaza. Relocare, stabilizare sau „riviera Orientului Mijlociu”?

Fostul premier britanic Tony Blair a avut miercuri o întrevedere la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, în cadrul unor discuții privind viitorul Fâșiei Gaza, aflată în plin colaps umanitar și politic. Surse oficiale citate de Axios și Channel 12 din Israel confirmă că întâlnirea a avut loc în contextul tensiunilor tot mai mari legate de recentele atacuri israeliene care au vizat un spital din sudul enclavei, soldate cu 20 de morți, inclusiv jurnaliști și personal medical.

Potrivit unui oficial american de rang înalt, Tony Blair i-a prezentat liderului de la Washington un set de propuneri pentru reconstrucția post-conflict a Gazei — un plan care include trimiterea de trupe internaționale pentru stabilizarea regiunii și livrarea de ajutor umanitar. Deși Casa Albă a refuzat să ofere detalii despre conținutul planului, este cunoscut faptul că ideile lui Blair au fost integrate într-un proiect mai amplu dezvoltat inițial de administrația Biden.

Întâlnirea, catalogată oficial drept „o reuniune de politică externă”, l-a avut la masă și pe Jared Kushner, ginerele lui Trump și fost consilier apropiat în probleme de politică externă în timpul primului mandat. De altfel, Blair ar fi consilier informal al lui Steve Witkoff, noul emisar pentru Orientul Mijlociu al lui Trump, conform unor informații anterioare publicate de The Telegraph.

„Este un plan cuprinzător, care reflectă intențiile umanitare ale președintelui Trump și viziunea sa pentru Gaza a doua zi după război”, a declarat Witkoff într-un interviu pentru Fox News. Acesta, fără experiență diplomatică prealabilă, a apelat la expertiza fostului lider britanic pentru a contura un plan viabil de tranziție și reconstrucție în Gaza.

Gaza, între promisiuni și realitate: relocare, stabilizare sau „riviera Orientului Mijlociu”?

Planul discutat la Washington intervine pe fondul unor propuneri anterioare controversate lansate de Trump — inclusiv ideea relocării populației din Gaza în țările vecine sau chiar preluarea regiunii de către SUA pentru a o transforma, după cum declara, într-o „riviera a Orientului Mijlociu”.

În paralel, secretarul de stat al lui Trump, Marco Rubio, s-a întâlnit cu ministrul de externe israelian, Gideon Sa’ar, pentru a discuta perspectivele de încetare a focului și livrarea de ajutor umanitar. Potrivit unui oficial american citat de Axios, Trump ar fi cerut echipei sale „să rezolve problema rapid” și să extindă programul de ajutor alimentar: „Mai multă hrană, metode mai eficiente de distribuție, un număr mai mare de beneficiari”.

De la trimis special la arhitect al reconstrucției

Fost reprezentant al Cvartetului pentru Orientul Mijlociu (SUA, ONU, UE și Rusia) după retragerea din funcția de premier în 2007, Blair are o istorie lungă de implicare în regiune. Într-un interviu acordat Politico în octombrie 2024, el sugera că soluția pentru Gaza ar putea veni doar prin „un guvernator terț” — nici Hamas, nici Israel — care să poată iniția un proces credibil de reconstrucție și reformă administrativă.

La finalul anului trecut, Institutul Tony Blair pentru Schimbare Globală a deschis un birou la Washington, consolidând prezența fostului lider britanic în capitala americană. Totuși, potrivit ambasadei britanice din SUA, participarea lui Blair la discuțiile de la Casa Albă a avut loc în calitate de persoană privată, fără un mandat oficial din partea guvernului de la Londra.

Războiul din Gaza, departe de o soluție

Donald Trump a promis o soluție rapidă pentru conflictul din Gaza. În realitate, deși primele luni ale mandatului au început cu un armistițiu temporar, reluarea atacurilor israeliene la 18 martie — soldate cu aproximativ 400 de morți palestinieni — a dus la escaladarea unei crize umanitare profunde. Imaginile cu copii înfometați și spitale distruse continuă să alimenteze presiunea internațională.

În lipsa unei soluții clare și durabile, reconstrucția Gazei rămâne, deocamdată, un proiect pe hârtie, la intersecția dintre interese geopolitice, calcule electorale și ambiții personale.

