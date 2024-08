Gemeni palestinieni născuți de 4 zile uciși într-un atac aerian al Israelului. Tatăl lor plecase să ia certificatele de naștere VIDEO FOTO

Tragedie după un raid aerian israelian. Un tată și-a pierdut gemenii, în vârstă de doar patru zile, soția și soacra în timp ce se ducea să ia certificatele de naștere ale copiilor.

Gemenii nou-născuți ai lui Mohammed Abu al Qumsan - un băiat, Asser, și o fată, Ayssel - s-au născut în weekend și aveau doar patru zile când au fost uciși în atacul asupra casei lor din apropierea orașului central Deir al-Balah, potrivit Daily Mail.

Soția sa, Joumana Arafa, farmacistă, a născut prin cezariană și a anunțat sosirea gemenilor pe Facebook. Ea și mama sa, soacra lui Abu al Qumsan, au murit, de asemenea în urma atacului aerian, relatează stirileprotv.ro.

Marți, 13 august, Abu al Qumsan a mers să-și înregistreze bebelușii, în timpul acesta, vecinii l-au sunat pentru a-i spune că locuința în care se adăpostise împreună cu familia sa a fost bombardată.

„Nu știu ce s-a întâmplat. Mi s-a spus că a fost un obuz care a lovit casa", a povestit bărbatul.

Câteva imagini l-au surprins pe tatăl îndurerat cum era consolat de localnici, în timp ce plângea și ținea în mâini certificatele de naștere ale gemenilor.

Newborn twins in Gaza were killed with their mother and grandmother as their father went to collect birth certificates earlier today.

Aysal, a girl, and brother Aser were born over the weekend and were just four days old when father Mohammed Abu al Qumsan left their home in Deir… pic.twitter.com/2xO5cMG8ij