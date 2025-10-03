Greta Thunberg acuză că a fost răpită de forţele israeliene. Proteste la nivel mondial, după reținerea voluntarilor de pe ambarcaţiunile flotilei pentru Gaza VIDEO

Israelul s-a confruntat joi, 2 octombrie, cu condamnări şi proteste internaţionale după ce armata sa a interceptat aproape toate cele 40 de ambarcaţiuni din flotila care transporta ajutoare către Gaza şi a capturat peste 450 de activişti străini, printre care şi activista suedeză Greta Thunberg.

Camerele care transmiteau în direct imagini de pe ambarcaţiuni au arătat soldaţi israelieni înarmaţi, purtând căşti şi ochelari pentru vedere nocturnă, care urcau la bordul lor, în timp ce pasagerii, purtând veste de salvare, stăteau ghemuiţi cu mâinile ridicate.

Un videoclip publicat de Ministerul de Externe israelian o arăta pe activista Greta Thunberg, cea mai proeminentă dintre pasageri, aşezată pe punte şi înconjurată de soldaţi.

Între timp, manifestanţii pro-palestinieni au ieşit în stradă în oraşe din Europa, precum şi la Karachi, Buenos Aires şi Ciudad de Mexico pentru a protesta faţă de capturarea activiştilor de către Israel, în timp ce sindicatele italiene au convocat o grevă generală pentru vineri.

Global Sumud Flotilla, organizatorul flotilei, a anunţat pe X că peste 450 de voluntari au fost reţinuţi. Anterior, organizaţia declarase că unii dintre ei au fost transferaţi pe un cargobot mare înainte de a fi duşi la ţărm.

Însă o ambarcaţiune, Marinette, „încă naviga cu viteză”, au declarat organizatorii flotilei într-o transmisiune video live care arăta echipajul pilotând barca. Organizatorii au declarat că Marinette se afla la aproximativ 80 de mile marine de Gaza joi seara şi la aproximativ 10 mile marine de locul în care Israelul a început să intercepteze alte bărci din flotilă.

Membrii flotilei ar putea fi expulzați săptămâna viitoare

Thunberg, în vârstă de 22 de ani, cunoscută mai ales pentru protestele sale ecologiste, a înregistrat în prealabil un videoclip care a fost difuzat în numele ei după ce nava sa a fost abordată.

„Dacă urmăriţi acest videoclip, înseamnă că am fost răpită şi luată împotriva voinţei mele de forţele israeliene”, a spus ea. „Misiunea noastră umanitară era non-violentă şi respecta dreptul internaţional”, susţine activista.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a declarat că se aşteaptă ca membrii flotei să fie expulzaţi din Israel luni şi marţi şi trimişi în capitalele europene cu zboruri charter.

Ministerul israelian de Externe a declarat într-un comunicat că a dus toate persoanele capturate la ţărm, în Ashdod, şi că toate sunt „în siguranţă şi în stare bună de sănătate”.

„O ultimă navă din această provocare rămâne la distanţă”, a precizat ministerul. „Dacă se apropie, încercarea sa de a intra într-o zonă de luptă activă şi de a încălca blocada va fi, de asemenea, împiedicată”, promite MAE israelian.

Reacția Turciei

Preşedintele turc Tayyip Erdogan a criticat agresiunea israeliană, afirmând că aceasta demonstrează că guvernul israelian nu are intenţia de a lăsa să crească speranţele pentru pace.

„Condamn violenţa îndreptată împotriva Flotei Globale Sumud, care şi-a propus să atragă atenţia asupra barbariei la carer sunt supuşi copiii care mor de foame în Gaza şi să livreze ajutor umanitar palestinienilor oprimaţi”, a declarat el într-un discurs adresat oficialilor partidului său AK din capitala Ankara.

Procuratura generală din Istanbul a declarat că a deschis o anchetă privind reţinerea a 24 de cetăţeni turci aflaţi pe nave, a raportat agenţia de ştiri Anadolu, deţinută de statul turc.

Preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa a îndemnat Israelul să elibereze imediat sud-africanii care se aflau pe flotilă, inclusiv nepotul fostului preşedinte Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile Mandela.

Activiştii urmau să fie transferaţi la autorităţile de imigraţie la sosirea în Ashdod, de unde vor fi mutaţi la închisoarea Ketziot din sudul Israelului înainte de a fi deportaţi, a declarat Suhad Bishara, directorul Adalah, o organizaţie pentru drepturile omului şi centru juridic din Israel.

Opoziție la cel mai înalt nivel

Flotila, care a plecat la sfârşitul lunii august, transporta medicamente şi alimente către Gaza şi era formată din peste 40 de nave civile cu parlamentari, avocaţi şi activişti, într-o manifestare de opoziţie de rang înalt faţă de blocada Israelului asupra Gazei, pe care mulţi au calificat-o drept o încălcare a Convenţiei privind genocidul.

Oficialii israelieni au denunţat în repetate rânduri misiunea ca fiind o manevră publicitară. Israelul se apără împotriva acuzaţiilor de genocid în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie şi a oprobriului global, argumentând că acţiunile sale au fost de autoapărare.

În timp ce flotila traversa Marea Mediterană, Turcia, Spania şi Italia au trimis nave sau drone în cazul în care cetăţenii lor ar fi avut nevoie de asistenţă, chiar dacă acest lucru a declanşat avertismente repetate din partea Israelului.

Hamas își exprimă sprijinul pentru activiști

Marina israeliană avertizase anterior flota că se apropie de o zonă de luptă activă şi că încalcă o blocadă legală, cerând organizatorilor să schimbe direcţia. Aceasta se oferise să transfere orice ajutor în mod paşnic prin canale sigure către Gaza.

Flotila este cea mai recentă încercare maritimă de a sparge blocajul israelian asupra Fâşiei Gaza, o mare parte din enclavă fiind transformată într-un teren pustiu după aproape doi ani de război.

Într-o declaraţie, Hamas, care guvernează Gaza, şi-a exprimat sprijinul pentru activişti şi a calificat interceptarea flotei de către Israel drept un „act criminal”, chemând la proteste publice pentru a condamna Israelul.

Statele Unite şi Israelul au anunţat săptămâna aceasta o nouă propunere pentru a pune capăt conflictului, care include capitularea Hamas. Preşedintele SUA, Donald Trump, care a declarat că va supraveghea temporar guvernarea Gazei în conformitate cu planul său, a acordat Hamasului câteva zile pentru a răspunde şi a avertizat că escaladarea va continua dacă Hamasul va refuza.

Ambarcaţiunile flotilei se aflau la aproximativ 70 de mile marine de Gaza când au fost interceptate, într-o zonă pe care Israelul o supraveghează pentru a opri orice navă care se apropie. Organizatorii au declarat că le-au fost bruiate comunicaţiile, inclusiv utilizarea unei transmisii live cu camera video de pe unele nave.

Israelul a început ofensiva asupra Gazei după atacul condus de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise şi 251 luate ostatici în Gaza, potrivit datelor israeliene. Ofensiva de represalii a ucis peste 66.000 de persoane în Gaza, spun autorităţile palestiniene din domeniul sănătăţii.

