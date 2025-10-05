Forțele israeliene, acuzate de tratament inuman față de voluntarii flotilei pentru Gaza. „Au târât-o pe micuța Greta de păr sub ochii noștri, au bătut-o și au forțat-o să sărute steagul israelian” VIDEO

Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după reținerea și scoaterea ei dintr-o flotilă care transporta ajutoare către Gaza.

Conform corespondenței, forțele israeliene ar fi fost raportate de un alt deținut ca fiind cele care au făcut fotografii în care Thunberg ar fi fost forțată să țină steaguri. Identitatea steagurilor este necunoscută.

Într-un e-mail trimis de Ministerul Suedez de Externe unor persoane apropiate lui Thunberg și consultat de The Guardian, un oficial care a vizitat activista în închisoare a declarat că aceasta a susținut că a fost deținută într-o celulă infestată cu ploșnițe, cu prea puțină mâncare și apă.

„Ambasada a putut să se întâlnească cu Greta”, se arată în e-mail. „Ea a informat despre deshidratare. A primit cantități insuficiente atât de apă, cât și de alimente. De asemenea, a declarat că a dezvoltat erupții cutanate despre care suspectează că au fost cauzate de ploșnițe. A vorbit despre un tratament dur și a spus că a stat perioade lungi de timp pe suprafețe dure.”

„O altă deținută ar fi declarat pentru o altă ambasadă că a văzut-o [pe Thunberg] forțată să țină steaguri în timp ce i se făceau fotografii. S-a întrebat dacă au fost distribuite imagini cu ea”, a adăugat oficialul ministerului suedez.

Acuzația a fost coroborată de cel puțin alți doi membri ai flotilei care au fost reținuți de forțele israeliene și eliberați sâmbătă.

„Au târât-o pe micuța Greta [Thunberg] de păr sub ochii noștri, au bătut-o și au forțat-o să sărute steagul israelian. I-au făcut tot ce și-au putut imagina, ca un avertisment pentru ceilalți”, a declarat activistul turc Ersin Çelik, participant la flotila Sumud, pentru agenția de știri Anadolu.

❝Bizi aşağılamak için her fırsatı değerlendirdiler. Greta Thunberg cesur bir kadın. Aşağılandı ve bir İsrail bayrağına sarılarak bir ödül gibi sergilendi❞ Küresel Sumud Filosu’ndan İtalyan gazeteci Lorenzo Dagostino, İsrail tarafından alıkonulduğunda maruz kaldığı süreci AA’ya… pic.twitter.com/Pe4CyI6Mae — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 4, 2025

Lorenzo D'Agostino, jurnalist și un alt participant la flotilă, a declarat după ce s-a întors la Istanbul că Thunberg a fost „înfășurată în steagul israelian și purtată ca un trofeu”.

Thunberg se numără printre cei 437 de activiști, parlamentari și avocați care au făcut parte din flotila Global Sumud, o coaliție de peste 40 de nave care transportau ajutoare umanitare, al cărei scop era să încalce blocada maritimă de 16 ani impusă de Israel asupra Gazei.

Între joi și vineri, forțele israeliene au interceptat toate ambarcațiunile și au arestat fiecare membru al echipajului aflat la bord. Majoritatea acestora sunt deținuți la Ketziot, cunoscută și sub numele de Ansar III, o închisoare de înaltă securitate din deșertul Negev, folosită în principal pentru a deține prizonieri palestinieni din motive de securitate, mulți dintre ei acuzându-i pe Israel de implicare în activități militante sau teroriste.

În trecut, activiștii reținuți de Israel nu au fost urmăriți penal, iar prezența lor a fost tratată ca o chestiune de imigrare.

Potrivit avocaților ONG-ului Adalah, drepturile membrilor echipajului au fost „încălcate sistematic”, activiștilor li s-a refuzat apa, salubritatea, medicamentele și accesul imediat la reprezentanții lor legali „încălcându-le în mod clar drepturile fundamentale la un proces echitabil, un proces imparțial și o reprezentare juridică”.

Echipa juridică italiană care reprezintă flotila a confirmat că cei reținuți au fost lăsați „ore întregi fără mâncare sau apă - până aseară târziu”, cu excepția „unui pachet de chipsuri înmânate Gretei și arătate camerelor de filmat”.

Avocații au raportat, de asemenea, cazuri de abuz verbal și fizic.

În timpul unei vizite la Ashdod, joi seară, ministrul israelian al securității naționale, de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir, a fost filmat numindu-i pe activiști „teroriști” în timp ce stătea în fața lor.

„Aceștia sunt teroriștii flotilei”, a spus el, vorbind în ebraică și arătând spre zeci de oameni care stăteau pe jos. Purtătorul său de cuvânt a confirmat că videoclipul a fost filmat în portul Ashdod, joi seară.

Unii activiști au fost auziți strigând: „Palestina liberă”.

Ben-Gvir a cerut anterior ca activiștii să fie închiși, nu deportați.

După arestarea lor, echipa juridică a flotilei și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tratamentul cu care s-ar putea confrunta membrii echipajului, în special cei care fuseseră anterior reținuți de autoritățile israeliene după încercările de a sparge blocada navală a Gazei.

Aceasta este a doua oară când Thunberg este arestată alături de alți membri ai flotilei, după ce o tentativă similară de la începutul acestui an s-a încheiat cu arestarea și deportarea activiștilor.

Baptiste André, un medic francez care se afla la bordul uneia dintre ambarcațiunile flotilei în iunie, a declarat reporterilor la întoarcerea sa în Franța că a fost martor la agenții de frontieră israelieni care i-au batjocorit și i-au lipsit în mod deliberat pe pasageri, în special pe Thunberg.

Oficialul suedez a declarat în e-mail că autoritățile israeliene i-au cerut lui Thunberg să semneze un document.

„Ea și-a exprimat incertitudinea cu privire la semnificația documentului și nu a vrut să semneze nimic ce nu înțelegea”, se arată în e-mail. Oficialul ministerului suedez a scris că Thunberg a avut acces la consiliere juridică.

Într-o declarație anterioară despre procesul legal, Adalah a declarat că, deși autoritățile israeliene ar avea un istoric de participanți repetate la flotilele de ajutor, activiștii, precum Thunberg, erau în general tratați în același mod ca și participanții la prima participare, fiind supuși detenției pe termen scurt și deportării.

The Guardian a contactat Serviciul Penitenciar Israelian, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) și Ministerul Afacerilor Externe israelian, dar niciunul nu a răspuns încă la o solicitare de comentarii.

Ministerul suedez de Externe a declarat că oficialii ambasadei sale au vizitat vineri nouă suedezi deținuți.

„Ambasada Suediei la Tel Aviv rămâne în contact cu autoritățile israeliene pentru a sublinia importanța unei procesări rapide și a posibilității de întoarcere acasă în Suedia. Pe baza discuțiilor cu persoanele deținute, a fost subliniată și importanța abordării nevoilor medicale individuale.

„Mai mult, ambasada a subliniat că alimentele și apa curată trebuie furnizate imediat și că toți deținuții trebuie să aibă acces la consiliere juridică israeliană, dacă doresc.”

Ambasada Israelului a declarat că acuzațiile sunt „minciuni complete”. „Tuturor deținuților din provocarea Hamas-Sumud li s-a oferit acces la apă, alimente și toalete; nu li s-a refuzat accesul la consiliere juridică, iar toate drepturile lor legale, inclusiv accesul la îngrijire medicală, au fost pe deplin respectate.

„Israelul este și va rămâne un stat guvernat de statul de drept, angajat să susțină drepturile și demnitatea tuturor indivizilor în conformitate cu standardele internaționale”, se arată în comunicat.

