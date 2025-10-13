Hamas trebuie să elibereze astăzi ostaticii israelieni. Mai puțin de jumătate dintre ei sunt în viață

Autor: Daniel Groza
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 07:09
Hamas trebuie să elibereze astăzi ostaticii israelieni. Mai puțin de jumătate dintre ei sunt în viață
Hamas trebuie să elibereze ostaticii, conform pactului de pace FOTO X/Nexta

După doi ani de captivitate şi negocieri tensionate, Hamas urmează să elibereze luni zeci de ostatici israelieni ţinuţi în Gaza, în cadrul unui schimb istoric cu aproape 2.000 de prizonieri palestinieni. Operaţiunea are loc sub umbrela unui nou acord de încetare a focului între Israel şi gruparea militantă palestiniană, marcând un moment crucial într-un conflict care a lăsat răni adânci de ambele părţi.

Se crede că 20 dintre cei 48 de ostatici care rămân în Gaza sunt în viaţă.

Răpiți de la festival

Majoritatea ostaticilor răpiți de la Nova sunt în viaţă care urmează să fie eliberaţi au fost răpiţi de la festivalul Nova Music, în apropierea kibbutzului Reim, din sudul Israelului.

Printre aceştia se numără Evyatar David, în vârstă de 24 de ani, care a fost văzut ultima dată într-un videoclip al Hamas din august, arătând extrem de slăbit şi săpând ceea ce el a spus în videoclip că era propriul său mormânt; pianistul Alon Ohel, în vârstă de 24 de ani, şi Avinatan Or, în vârstă de 32 de ani.

Un videoclip în care se vedea răpirea lui Or împreună cu iubita sa, Noa Argamani, implorând pentru viaţa ei şi întinzându-se disperată spre el în timp ce era condus pe jos alături de ea, a făcut înconjurul lumii. Argamani a fost salvată în iunie.

Răpițiți din kibutzuri

Şapte dintre ostatici au fost luaţi din casele lor din kibbutzuri, mici comunităţi situate lângă graniţa cu Gaza. Printre ei se numără gemenii Gali şi Ziv Berman, în vârstă de 28 de ani, şi fraţii Ariel Cunio, în vârstă de 28 de ani, şi David Cunio, în vârstă de 35 de ani, care a fost răpit împreună cu soţia sa Sharon şi fiicele lor mici. Sharon şi fetele au fost eliberate în cadrul unei scurte armistiţii din noiembrie 2023.

Doi dintre ostatici, Matan Angrest, 22 de ani, şi Nimrod Cohen, 20 de ani, sunt soldaţi israelieni recrutaţi care au fost capturaţi de militanţii Hamas în luptele din 7 octombrie.

Ostatici străini

Printre cei 48 de ostatici se află patru străini. Trei dintre ei au fost declaraţi morţi în lipsă: un student din Tanzania şi doi muncitori din Thailanda. Soarta studentului nepalez Bipin Joshi rămâne necunoscută.

Autorităţile israeliene au declarat oficial că 26 de ostatici au murit, pe baza concluziilor medicilor legişti şi ale serviciilor de informaţii. Soarta a doi dintre ei, inclusiv a lui Joshi, rămâne necunoscută.

Hamas a indicat că recuperarea cadavrelor unor ostatici ar putea dura ceva timp, întrucât nu toate locurile de înmormântare sunt cunoscute. O echipă specială internaţională va ajuta la localizarea tuturor cadavrelor.

Unul dintre aceşti decedaţi este un soldat israelian ucis în războiul dintre Israel şi Hamas din 2014, iar restul se aflau printre cei 251 de ostatici luaţi în atacul mortal al Hamas din 7 octombrie 2023, care a precipitat războiul.

Unii erau deja morţi când au fost luaţi, alţii au fost ucişi de răpitori sau în atacurile israeliene din Gaza.

„Primii pași către o pace eternă”: Armistițiu în Gaza, după doi ani de război. Anunțul lui Donald Trump
„Primii pași către o pace eternă”: Armistițiu în Gaza, după doi ani de război. Anunțul lui Donald Trump
După doi ani de război, Israelul şi Hamasul palestinian au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace „durabilă”...
Cele mai mari necunoscute după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza. Armistiţiul se menţine înaintea eliberării ostaticilor şi a vizitei lui Trump în Israel
Cele mai mari necunoscute după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza. Armistiţiul se menţine înaintea eliberării ostaticilor şi a vizitei lui Trump în Israel
Armistiţiul dintre Israel şi Hamas părea să fie respectat în Gaza duminică, 12 octombrie, pentru a treia zi consecutiv, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni şi a...
#razboi Gaza, #ostatici israelieni, #Hamas, #eliberare, #armistitiu, #pact , #Razboi Gaza
