Haos în Liban. Hezbollah susţine că Israelul aruncă pliante cu un cod de bare „foarte periculos”

Reprezentanţii Hezbollah susţin că avioanele israeliene aruncă în Liban pliante cu un cod de bare „foarte periculos”. Dacă este scanat cu telefonul, fură informaţiile din aparat, mai spun reprezentanţii organizaţiei. Armata israeliană nu a comentat acuzaţiile.

Israelienii aruncă pliante cu un cod de bare „foarte periculos” peste Liban, a anunţat biroul de presă al Hezbollah citat de Sky News.

Pliantele au fost aruncate din avion deasupra Văii Bekaa.

Scanarea pliantelor ar „retrage toate informaţiile” de pe orice telefon, au avertizat membri Hezbollah fără a oferi dovezi sau alte detalii.

Reprezentanţii armatei israeliene nu au comentat acuzaţia.

Thousands of Lebanese are fleeing the south of the country, with kilometers of traffic jams forming on the roads

The Israel Defense Forces began launching massive strikes on Lebanon on the morning of September 23. Later, the IDF announced the launch of a “pre-emptive offensive… pic.twitter.com/4IWnO6bNvS