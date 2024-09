Hezbollah plănuia un atac pe modelul grupării teroriste Hamas în Galileea, susține armata israeliană

Forțele de Apărare ale Israelului au declarat vineri, 20 septembrie, că l-au ucis pe comandantul militar al Hezbollah și pe cel puțin alți 10 comandanți de rang înalt într-o lovitură aeriană care a vizat bastionul grupului terorist din Beirut, deoarece planificase un război în toată regula împotriva Israelului.

IDF a declarat că Ibrahim Aqil, cea mai importantă țintă a loviturii aeriene, era șeful operațiunilor militare ale Hezbollah, comandantul interimar al Forței Radwan de elită a grupului terorist și supraveghea o operațiune planificată de invadare a Galileii, scrie Times of Israel.

Aqil era, de asemenea, cel mai înalt membru militar al Consiliului Jihadului, organul militar de vârf al Hezbollah, după asasinarea lui Fuad Shukr de către Israel într-o lovitură la Beirut în iulie.

"Aqil și comandanții trupelor Radwan pe care i-am atacat sunt cei care au pus la cale și au inițiat planul. Hezbollah avea de gând să atace teritoriul israelian, să ocupe localități din Galileea și să ucidă sau să răpească civili israelieni. Similar cu ce a făcut Hamas pe 7 octombrie", a declarat Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.

Aqil era, de asemenea, căutat de Statele Unite pentru rolul său în atentatele cu bombă din 1983 asupra Ambasadei Americane în Liban și a cazărmii marinelor americane din Beirut.

Alături de Aqil, cei mai înalți membri ai grupului de operațiuni ale Hezbollah și conducerea Forței Radwan au fost uciși în lovitura IDF, potrivit armatei israeliene.

