Armata israeliană a anunţat marţi seară că a distrus un tunel săpat de Hezbollah din sudul Libanului pe o lungime de zece metri în interiorul teritoriului israelian.

"Am localizat şi distrus un tunel de aproximativ 25 de metri lungime care traversa frontiera şi pătrundea aproximativ zece metri (...) în teritoriul israelian", a declarat contraamiralul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, într-un discurs televizat.

Potrivit acestuia, tunelul pornea din zona localităţii libaneze Marouahine spre satul israelian Zarit.

