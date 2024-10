Imagini greu de privit. Baie de sânge pentru a distruge gruparea Hezbollah VIDEO

Armata israeliană a făcut publice imagini dramatice cu forțele speciale ale IDF aruncând în aer tuneluri sau depozite cu arme ale Hezbollah în urma unor raiduri secrete masive.

Comandourile au fost în misiuni în interiorul Libanului în ultimele 10 luni și au dejucat un uriaș atac al Hezbollah pe modeul celui al Hamas din 7 octombrie, scrie The Sun.

Imaginile incredibile arată raiduri direcționate împotriva Hezbollah, în timp ce explozii au loc în diverse locuri din Liban.

Alte clipuri arată că trupele speciale ale IDF se aventurează în tunelurile grupării teroriste din sudul Libanului, în ultimele 12 luni.

Cea mai mare serie de „operațiuni negre”

În cea mai mare serie de „operațiuni negre” ale forțelor israeliene, au fost organizate 70 de misiuni pentru a distruge tuneluri fortificate, centre de comandă și tone de arme.

Iar baia de sânge ar fi fost și mai îngrozitoare decât atacurile Hamas din Gaza, soldate cu 1 200 de morți și 251 de răpiți, susține IDF.

Aproximativ 5 000 de luptători Radwan ar fi așteptat undă verde de la liderul lor fanatic susținut de Iran, Hassan Nasrallah, pentru a dezlănțui iadul.

Dar au fost împiedicați când serviciile de informații israeliene au aflat de planul lor și au trimis forțe la frontieră pentru a descuraja mișcarea.

Surse de rang înalt au dezvăluit, marți, 1 octombrie, pentru prima dată, că echipe de 20-40 de membri ai forțelor speciale israeliene au primit apoi ordin să intre în misiuni periculoase pentru a înlătura amenințarea.

As we continue to fight in a multi-front war, we are operating in Gaza in order to bring our hostages home and dismantle Hamas.

IDF troops discovered, mapped and dismantled an underground tunnel route that is approx. 1km long, embedded near residential buildings and civilian… pic.twitter.com/Y3DyDD4Jsc