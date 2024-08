Șeful Hamas Ismail Haniyeh, ucis în Iran, a fost înmormântat în Qatar. Slujbe religioase au avut loc în șase țări de pe glob VIDEO

Înmormântarea liderului Hamas Ismail Haniyeh, asasinat în Iran la începutul acestei săptămâni, a avut loc, vineri, 2 august, în Qatar. Slujbe religioase de comemorare au avut loc și în Turcia, Liban, Yemen, Pakistan, Malaezia și Indonezia.

Mii de persoane îndoliate s-au adunat vineri la Moscheea Imam Muhammad ibn Abdul al-Wahhab din Doha pentru a se alătura rugăciunilor rituale înainte ca șeful politic al grupării palestiniene să fie înmormântat la Lusail, la nord de capitala Qatar.

La înmormântare au fost prezenți mai mulți oficiali străini, inclusiv vicepreședintele Turciei Cevdet Yilmaz și ministrul de externe Hakan Fidan.

Atmosfera a fost una de durere și solidaritate pentru palestinienii din Gaza.

Haniyeh a fost ucis în timpul unei vizite în capitala Iranului. Teheranul și aliații săi au dat vina pe Israel, deși Israelul nu și-a revendicat responsabilitatea pentru moartea liderului Hamas.

La înmormântare, desfășurată sub înaltă securitate, au participat personalități marcante atât din Hamas, cât și din tabăra rivală, Fatah, precum și numeroși localnici. Tot la Doha a fost înmormântată, vineri, și garda sa de corp, care a murit odată cu el în explozia din vila de protocol de la Teheran.

Oficialii Hamas au au așteptat pe asfaltul aeroportului din Doha, în timp ce avionul care transporta sicriul lui Haniyeh a aterizat din capitala iraniană, Teheran, joi după-amiază.

La o ceremonie de înmormântare separată pentru Haniyeh, care a avut loc joi la Teheran, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a condus rugăciunile. El a promis că Israelul va primi o „ pedeapsă aspră ” pentru ucidere. Al Jazeera informează că a fost format un comitet special care include forțele de informații iraniene, Gărzile Revoluționare și forțele de poliție pentru a investiga asasinarea, care a fost „una dintre cele mai mari eșecuri de informații și securitate din istoria recentă a țării”.

Mii de oameni s-au adunat la Marea Moschee Hagia Sofia din Istanbul pentru a-i aduce omagiu lui Haniyeh în timpul rugăciunii de vineri. Președintele Recep Tayyip Erdogan era așteptat la eveniment, dar vizita sa a fost anulată în ultimul moment.

