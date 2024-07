"Nu voi tăcea" cu privire la Gaza, avertizează Kamala Harris după discuțiile cu Netanyahu. "Este timpul să fie încheiat acest acord" FOTO

Vicepreşedinta SUA Kamala Harris a declarat joi, 25 iulie, că a făcut presiuni asupra premierului israelian Benjamin Netanyahu cu privire la preocupările sale legate de situaţia umanitară din Gaza, în cadrul unor discuţii sincere pe care le-au avut la Washington şi care sunt urmărite îndeaproape pentru indicii cu privire la modul în care ea ar putea trata Israelul, dacă ar deveni preşedinte, relatează The Guardian şi The Times of Israel.

Kamala Harris spune că Israelul are dreptul să se apere, doar că important este și modul în care alege s-o facă.

"Israelul are dreptul să se apere. Şi modul în care face acest lucru contează. Mi-am exprimat clar îngrijorarea serioasă cu privire la situaţia umanitară dezastruoasă de acolo (din Gaza). Nu voi rămâne tăcută", a spus Kamala Harris după ce a vorbit cu prim-ministrul israelian.

Comentariile vicepreşedintei, făcute pe un ton tăios şi serios, au reflectat ceea ce ar putea fi o schimbare faţă de preşedintele Joe Biden în ceea ce priveşte modul în care Kamala Harris tratează cu Netanyahu.

Potrivit biroului premierului israelian, întâlnirea dintre Harris şi Netanyahu s-a încheiat după 40 de minute.

Today, I had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu about a wide range of issues, including my commitment to Israel’s security, the importance of addressing the humanitarian crisis in Gaza, and the urgent need to get the ceasefire and hostage deal done. pic.twitter.com/tgiSTPQJdL