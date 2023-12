Întâlnirea tensionată între premierul Netanyahu și familiile ostaticilor Hamas. Unele rude ale captivilor au părăsit încăperea

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit marţi cu ostatici eliberaţi şi cu familiile celor care încă se mai află în captivitate, o întâlnire pe care unii dintre cei prezenţi au descris-o ca fiind tensionată, la care s-a ridicat vocea şi s-a dat frâu furiei, iar unii participanţi chiar s-au ridicat şi au părăsit încăperea, relatează Reuters.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care luptele s-au reluat în Fâşia Gaza după un armistiţiu de şapte zile care a permis ca peste 100 de ostatici să se întoarcă din enclavă. Soarta celor 138 de prizonieri care au rămas în urmă este însă incertă.

Întâlnirea a fost gândită ca un forum pentru ca ostaticii eliberaţi să le povestească miniştrilor despre experienţa lor în captivitate. Un grup care reprezintă familiile ostaticilor a publicat o serie de citate anonime despre care spun că au fost culese din ceea ce au povestit unii dintre foştii ostatici la întâlnire. Citatele relatează despre relele tratamente aplicate ostaticilor de către Hamas.

"Am auzit poveşti care mi-au frânt inima, am auzit despre sete şi foame, despre abuzuri fizice şi psihice", a declarat Netanyahu la o conferinţă de presă. "Am auzit, şi aţi auzit şi voi, de asemenea, cum nu se poate mai bine, despre agresiuni sexuale şi cazuri de violuri brutale", a mai spus premierul.

Însă întâlnirea a fost umbrită de emoţiile familiilor îngrijorate de soarta rudelor încă reţinute. "A fost o întâlnire foarte agitată, mulţi oameni au ţipat", a declarat Jennifer Master, al cărei partener, Andrey, este ostatic.

Mai multe dintre rudele care au participat la întâlnire au plecat criticând cu amărăciune guvernul. Dani Miran, al cărui fiu, Omri, a fost luat ostatic pe 7 octombrie de atacatori Hamas, împreună cu alţi aproximativ 240 de israelieni şi străini, a declarat că a simţit că inteligenţa sa a fost insultată la această întâlnire şi a plecat în mijlocul acesteia. "Nu voi intra în detaliile a ceea ce s-a discutat la întâlnire, dar toată această reprezentaţie a fost urâtă, jignitoare, o mizerie", a declarat el pentru Canalul 13 din Israel, spunând că guvernul a făcut o "farsă" din această problemă. "Ei spun: Am făcut asta, am făcut aia. Dar (liderul Hamas din Gaza, Yahya) Sinwar este cel care i-a dat înapoi pe oamenii noştri, nu ei. Mă enervează faptul că ei spun că au dictat lucrurile. Ei nu au dictat nicio mişcare", a acuzat Dani Miran.

Israelul spune că un număr de femei şi copii rămân în mâinile Hamas, în timp ce familiile cu rude adulte de sex masculin aflate în captivitate au cerut ca acestea să nu fie uitate. "Cu toţii încercăm să ne asigurăm că cei dragi ai noştri ajung acasă", a declarat Master pentru Canal 12 din Israel.

La rândul său, publicaţia The Times of Israel a relatat despre o întâlnire "deosebit de tensionată".

"Nu există nicio posibilitate, în acest moment, de a-i aduce pe toţi acasă", ar fi declarat premierul în timpul reuniunii. Potrivit celor prezenţi, Netanyahu "nu a răspuns direct la niciuna dintre solicitările (participanţilor la reuniune), citind în mare parte notiţe scrise pe o foaie de hârtie". Potrivit The Times of Israel, acest comportament i-a enervat pe unii oameni până când unii dintre ei s-au ridicat şi au părăsit reuniunea.

Între 24 noiembrie şi 1 decembrie, 105 persoane au fost eliberate, dintre care 80 de cetăţeni israelieni, în schimbul a 240 de deţinuţi palestinieni încarceraţi de Israel, în cadrul unui acord între Israel şi Hamas încheiat cu medierea Qatarului. Alţi cinci ostatici au fost eliberaţi înainte de armistiţiu. Potrivit guvernului israelian, 138 de ostatici sunt încă reţinuţi în Gaza. Hamas a exclus orice altă eliberare înainte de o încetare permanentă a focului.