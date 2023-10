Forțele israeliene au lansat vineri seara atacuri fără precedent în întreaga Fâșie Gaza, tăind comunicațiile și internetul, ceea ce ar putea indica faptul că se apropie invazia terestră.

Bombardamentele efectuate ”din aer, de pe mare şi de la sol sunt "cele mai violente de la începutul războiului” în 7 octombrie, a indicat serviciul de presă al guvernului Hamas, aflat la putere în Gaza, acuzând Israelul de "pregătirea unor masacre".

Contraamiralul IDF (armata Israelului) Daniel Hagari a declarat într-o informare de presă, susținută vineri seara, că armata este "pregătită pe toate fronturile" pentru a păstra securitatea Israelului și că își va extinde operațiunile terestre în această seară.

”În plus față de atacurile desfășurate în ultimele zile, forțele terestre își extind operațiunile în această seară”, spune el.

More footage of heavy strikes on #Gaza pic.twitter.com/5EVnZcXkw3