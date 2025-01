Israel acuză Hamas de două încălcări ale acordului de încetare a focului. Una dintre ele: o ostatică nu a fost eliberată VIDEO FOTO

Hamasul a fost acuzat duminică, 26 ianuarie, de către Israel, de două încălcări ale acordului de încetarea focului pentru a-şi justifica astfel refuzul de a lăsa deplasaţii în sudul Fâşiei Gaza să se întoarcă în nord, relatează AFP.

O femeie civilă, Arbel Yehud, a cărei eliberări era cerută sâmbătă de Israel, ”nu a fost eliberată, iar lista statutului” ostaticilor - în viaţă sau morţi - ”nu a fost predată” de către mişcarea palestiniană, acuză într-un comunicat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu.

BREAKING: Israeli, Arbel Yehoud will be released next Saturday, according to Reuters.

Arbel Yehud (29) was taken hostage with her boyfriend, Ariel Cunio, in Kibbutz Nir Oz on 10/7. Her home was pillaged, her dog was killed, and her brother Dolev was murdered while defending their kibbutz.

She is a loving aunt and a gentle soul.

