Israelul acuză din nou Hamas de încălcarea armistițiului. Susține că ultimele rămășițe returnate din Gaza nu sunt ale niciunuia dintre ostatici

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 20:29
Israelul acuză din nou Hamas de încălcarea armistițiului FOTO X/@FRANCE24

Rămășițele a trei persoane transferate în Israel din Gaza nu aparțin niciunuia dintre ostaticii dispăruți, potrivit unor surse israeliene.

Crucea Roșie a declarat că a transferat vineri seară, 31 octombrie, în Israel rămășițele neidentificate a trei persoane - dar surse militare israeliene au declarat agenției de știri AP că nu erau ostatici, scrie Sky News.

La începutul acestei săptămâni, prim-ministrul israelian a ordonat atacuri aeriene asupra Gazei, care au ucis peste 100 de persoane, după ce a acuzat Hamas de o „încălcare clară” a acordului de încetare a focului prin eliberarea rămășițelor unui ostatic recuperat deja de trupe în urmă cu aproape doi ani.

Nu este prima dată când Israelul acuză Hamas de încălcarea acordului de încetare a focului, care a intrat în vigoare pe 10 octombrie, prin nereturnarea corpurilor ostaticilor. Pe 15 octombrie, armata israeliană a declarat că unul dintre cele patru corpuri returnate Israelului nu era un ostatic.

În baza acordului de încetare a focului, Hamas a eliberat toți ostaticii vii deținuți în Gaza în schimbul a aproape 2.000 de palestinieni, în timp ce Israelul a fost de acord să-și retragă trupele, să-și oprească ofensiva și să-și mărească ajutorul.

De asemenea, Hamas a fost de acord să predea rămășițele tuturor celor 28 de ostatici morți în schimbul a 360 de militanți palestinieni uciși în război. Rămășițele ultimilor 11 ostatici nu au fost încă returnate.

Israel: Hamas „încalcă armistițiul”

Israelul a acuzat în mod repetat Hamas că a încălcat armistițiul prin tergiversarea predării cadavrelor. Hamas susține că există probleme în găsirea acestora din cauza lipsei de echipamente pentru a cerceta devastarea și molozul din Gaza.

Israelul a returnat vineri autorităților din Gaza cadavrele a 30 de palestinieni. La Spitalul Nasser, din orașul Khan Younis din sudul țării, lucrătorii medicali se străduiau să le identifice.

Joi seară, Israelul a confirmat că rămășițele a doi ostatici, returnați de militanți palestinieni, au fost confirmate ca fiind cele ale lui Sahar Baruch și Amiram Cooper, ambii luați în timpul atacului din 7 octombrie.

Până în prezent, numărul cadavrelor palestiniene returnate de Israel a ajuns la 225, dintre care doar 75 au fost identificate de familii, potrivit ministerului sănătății din Gaza.

Imaginile din incinta Spitalului Nasser arată rămășițe, în saci albi pentru cadavre, aranjate pe rânduri. Oficialii din domeniul sănătății s-au străduit să identifice cadavrele fără acces la kituri ADN.

Băiat împușcat de soldații israelieni

În orașul Silwad din centrul Cisiordaniei, vineri, oamenii s-au adunat pentru înmormântarea lui Yamen Hamed, în vârstă de 15 ani, despre care oficialii palestinieni din domeniul sănătății spun că a fost împușcat de un soldat israelian.

Tatăl său a declarat că fiul său a plecat de acasă joi pentru a se întâlni cu niște prieteni și a aflat la scurt timp după aceea că adolescentul fusese rănit.

Un șofer de ambulanță care a încercat să ajungă la Hamed a declarat agenției de știri AP că trupele l-au reținut de mai multe ori. Băiatul a murit înainte să poată ajunge la el.

Armata israeliană l-a numit pe adolescent „terorist” și a spus că trupele au tras, crezând că acesta avea în mână un explozibil, dar nu a furnizat nicio dovadă.

