Israelul anunță încetarea focului, după atacurile aeriene din Gaza în urma cărora au murit zeci de persoane. Trump susține că armistițiul a fost încălcat din cauza Hamas

Armistițiul fragil dintre Israel și Hamas, negociat de Statele Unite, a fost pus la încercare duminică, după ce armata israeliană a lansat zeci de atacuri asupra Fâșiei Gaza, în care au murit circa 26 de persoane. Președintele american Donald Trump a declarat însă că încetarea focului „este încă în vigoare” și a dat vina pe „rebeli” din cadrul Hamas pentru incidentele care au relansat violențele.

Armata israeliană a anunțat duminică seară că va înceta atacurile în Fâșia Gaza, în conformitate cu armistițiul, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale care, potrivit acesteia, au vizat ținte ale Hamas, acuzate de atacuri împotriva trupelor sale, notează AFP.

„În conformitate cu directivele de la nivel politic și după o serie de atacuri semnificative ca răspuns la încălcările Hamas”, armata „a reluat aplicarea armistițiului”, a precizat aceasta într-un comunicat.

Armata israeliană „va continua să respecte acordul de armistițiu și va răspunde ferm la orice încălcare”, a continuat comunicatul.

Anterior, armata israeliană informase că a atacat zeci de ținte ale Hamas în întreaga enclavă palestiniană, inclusiv trupe, tuneluri și depozite de arme, după ce militanți palestinieni au lansat o rachetă antitanc și au deschis focul asupra trupelor sale, omorând doi soldați israelieni.

Ads

Trump spune că totul a pornit de la membrii Hamas

Președintele american Donald Trump a afirmat duminică seară că armistițiul dintre Israel și Hamas este încă în vigoare, după ce armata israeliană a efectuat zeci de atacuri asupra Fâșiei Gaza din cauza unor aparente încălcări ale armistițiului de către mișcarea islamistă palestiniană, scrie AFP.

„Da, este,” le-a declarat Trump jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial, când a fost întrebat dacă armistițiul este încă în vigoare.

De asemenea, el a sugerat că liderii Hamas nu au fost implicați în presupusele încălcări ale armistițiului și, în schimb, a dat vina pe „anumiți rebeli din cadrul grupării”.

Ads