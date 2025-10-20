Israelul anunță încetarea focului, după atacurile aeriene din Gaza în urma cărora au murit zeci de persoane. Trump susține că armistițiul a fost încălcat din cauza Hamas

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 08:46
598 citiri
Israelul anunță încetarea focului, după atacurile aeriene din Gaza în urma cărora au murit zeci de persoane. Trump susține că armistițiul a fost încălcat din cauza Hamas
Soldați israelieni în Gaza/FOTOX@VividProwess

Armistițiul fragil dintre Israel și Hamas, negociat de Statele Unite, a fost pus la încercare duminică, după ce armata israeliană a lansat zeci de atacuri asupra Fâșiei Gaza, în care au murit circa 26 de persoane. Președintele american Donald Trump a declarat însă că încetarea focului „este încă în vigoare” și a dat vina pe „rebeli” din cadrul Hamas pentru incidentele care au relansat violențele.

Armata israeliană a anunțat duminică seară că va înceta atacurile în Fâșia Gaza, în conformitate cu armistițiul, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale care, potrivit acesteia, au vizat ținte ale Hamas, acuzate de atacuri împotriva trupelor sale, notează AFP.

„În conformitate cu directivele de la nivel politic și după o serie de atacuri semnificative ca răspuns la încălcările Hamas”, armata „a reluat aplicarea armistițiului”, a precizat aceasta într-un comunicat.

Armata israeliană „va continua să respecte acordul de armistițiu și va răspunde ferm la orice încălcare”, a continuat comunicatul.

Anterior, armata israeliană informase că a atacat zeci de ținte ale Hamas în întreaga enclavă palestiniană, inclusiv trupe, tuneluri și depozite de arme, după ce militanți palestinieni au lansat o rachetă antitanc și au deschis focul asupra trupelor sale, omorând doi soldați israelieni.

Trump spune că totul a pornit de la membrii Hamas

Președintele american Donald Trump a afirmat duminică seară că armistițiul dintre Israel și Hamas este încă în vigoare, după ce armata israeliană a efectuat zeci de atacuri asupra Fâșiei Gaza din cauza unor aparente încălcări ale armistițiului de către mișcarea islamistă palestiniană, scrie AFP.

„Da, este,” le-a declarat Trump jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial, când a fost întrebat dacă armistițiul este încă în vigoare.

De asemenea, el a sugerat că liderii Hamas nu au fost implicați în presupusele încălcări ale armistițiului și, în schimb, a dat vina pe „anumiți rebeli din cadrul grupării”.

Pacea adusă de Trump în Orientul Mijlociu nu a durat prea mult. Armata israeliană a lansat un atac asupra Fâşiei Gaza. „Este o încălcare gravă a armistiţiului”
Pacea adusă de Trump în Orientul Mijlociu nu a durat prea mult. Armata israeliană a lansat un atac asupra Fâşiei Gaza. „Este o încălcare gravă a armistiţiului”
Armata israeliană a lansat duminică, 19 octombrie, un atac asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, diminuând speranţele că armistiţiul mediat de Statele Unite, intrat...
Gaza: Cât de realistă este dezarmarea Hamas?
Gaza: Cât de realistă este dezarmarea Hamas?
Multe state cer dezarmarea mișcării palestiniene Hamas. Acest lucru pare însă dificil din mai multe motive. Nu e clar nici cine ar trebui să asigure pe viitor securitatea în Fâșia Gaza....
#razboi Gaza, #armata israeliana, #incetarea focului, #atacuri aeriene, #Hamas, #Donald Trump , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie sa se pregateasca pentru un posibil razboi cu Rusia. Romania, printre cele mai vulnerabile tari

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un medic va trebui să plătească despăgubiri de aproape 300.000 de euro după nașterea unui copil cu Sindromul Down
  2. Viceprimar, fost lider AUR, prins băut la volanul unui Porsche. Polițiștii l-au oprit din cauza vitezei mari cu care circula în localitate
  3. Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc din Constanța, după izbucnirea unui incendiu
  4. Oana Țoiu merge la întâlnirea miniștrilor de Externe din UE pentru a analiza noi măsuri pentru Ucraina, dar și evoluția din Republica Moldova
  5. Sindicaliștii din penitenciare încep protestele: „Faţă de haosul instituţional şi de intenţiile de reorganizare lipsite de fundamente obiective”
  6. În ce stare sunt victimele exploziei blocului din Rahova. O adolescentă, în cea mai grea situație
  7. Restricții de circulație pe DN1. Drumurile montane care se închid din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile
  8. Israelul anunță încetarea focului, după atacurile aeriene din Gaza în urma cărora au murit zeci de persoane. Trump susține că armistițiul a fost încălcat din cauza Hamas
  9. Laura Codruța Kovesi, dezvăluiri despre viața la Luxemburg: ”E un sentiment care persistă în suflet. Îmi lipsește foarte mult România”
  10. Cutremur în România luni dimineață. Unde s-a resimțit și ce magnitudine a avut