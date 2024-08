Israelul a anunțat că reia negocierile pentru un armistițiu în Gaza, Hamas a răspuns cu un atac cu rachete VIDEO FOTO

Atac cu rachete al Hamas asupra Israelului, marți, 13 august. Una dintre acestea a căzut în larg, în apropiere de Tel Aviv, potrivit armatei israeliene, un tir efectuat din Fâşia Gaza şi revendicat de aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, relatează AFP.

O jurnalistă AFP aflată la faţa locului a auzit o explozie.

Ultimele tiruri de rachetă ale Hamas la Tel Aviv au avut loc în urmă cu peste două luni.

Brigăzile Ezzedin al-Qassam, aripa armată a Hamas, au anunţat marţi, 13 august, că au ”tras două rachete (de tip) M90 asupra Tel Avivului şi periferiei acestuia”, din Fâşia Gaza, devastată de la 7 octombrie de un război între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană.

