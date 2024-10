Israelul, acuzat că atacă poziții ale forțelor de pace. ”Ar putea constitui crime de război”

Italia a acuzat Israelul de posibile "crime de război", după ce forţa ONU desfăşurată între Liban şi Israel a denunţat tiruri israeliene "repetate" asupra poziţiilor sale, doi soldaţi din cadrul forţei de menţinere a păcii fiind răniţi.

Armata israeliană a dat asigurări că le-a cerut soldaţilor ONU să rămână "în spaţii protejate" înainte de a lansa atacuri "în apropierea" bazei lor. Incidentul a fost denunţat de Washington, Madrid, Paris şi Dublin.

Forţa Interimară a Naţiunilor Unite în Liban (UNIFIL), din care 10.000 de soldaţi sunt desfăşuraţi în sudul ţării, a cerut încetarea ostilităţilor de când tirurile transfrontaliere dintre armata israeliană şi Hezbollah s-au transformat recent într-un război deschis.

“We have strongly protested the latest developments to the Israeli authorities & underline the responsibility of the IDF to respect the protected status of @UNIFIL_ personnel.”

