Patru jurnaliști, printre cei 15 morți într-un atac israelian asupra unui spital din Gaza. Scene de groază în fața camerei VIDEO/FOTO

Autor: Veronica Andrei
Luni, 25 August 2025, ora 13:17
231 citiri
Patru jurnaliști, printre cei 15 morți într-un atac israelian asupra unui spital din Gaza. Scene de groază în fața camerei VIDEO/FOTO
Trei dintre cei patru jurnaliști uciși în atacul israelian asupra unui spital din Gaza/FOTO:X/@Currentreport1

Cel puțin 15 persoane, între care patru jurnaliști care colaborau cu instituții internaționale de presă, și-au pierdut viața în urma unui atac aerian israelian care a vizat Spitalul Nasser din sudul Fâșiei Gaza, au anunțat oficialii palestinieni din domeniul sănătății.

Printre victime se numără cameramanul Reuters, Husam al-Masri, și jurnalista freelance Mariam Dagga, colaboratoare a agenției Associated Press. Alte două nume confirmate sunt fotograful Mohammed Salameh, de la Al Jazeera, și Muath Abu Taha, fotograf pentru rețeaua americană NBC.

Atacul a avut loc în două valuri, potrivit informațiilor furnizate de Apărarea Civilă din Gaza, controlată de Hamas. Prima lovitură ar fi provocat victimele inițiale, în timp ce a doua s-a produs în momentul în care echipele de salvare ajunseseră deja la fața locului. Ministerul Sănătății din Gaza afirmă că explozia a vizat etajul patru al clădirii principale, unde se află secția de chirurgie.

Martorii descriu scene haotice: fum gros ieșind din clădirea afectată, țipete, ambulanțe care sosesc în grabă, oameni fugind din calea pericolului. Într-o înregistrare video devenită virală, un medic arată presei hainele însângerate ale unei victime, moment în care o nouă explozie se aude în fundal.

„A fost lovită clădirea principală, clădirea de chirurgie”, a declarat pentru The Independent doctorul Khaled Al Serr, chirurg palestinian care lucrează în spitalul afectat.

Până la această oră, armata israeliană și biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu nu au emis comentarii oficiale în legătură cu acest incident.

Printre cei decedați se numără și un membru al echipelor de salvare. Un alt fotograf, Hatem Khaled, colaborator al agenției Reuters, a fost rănit.

Agenția Associated Press a transmis că este „șocată și îndurerată” de moartea jurnalistei Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani. Reuters a confirmat, de asemenea, decesul cameramanului său, Husam al-Masri.

Într-un conflict unde cifrele depășesc demult statistica și devin tragedii personale, acest nou episod adâncește sentimentul de vulnerabilitate care planează asupra celor care încearcă, zi de zi, să documenteze realitatea din teren – indiferent de tabere, riscuri sau limite.

ONU a declarat foamete într-un guvernorat din Gaza, pentru prima oară în Orientul Mijlociu. Peste 250.000 de palestinieni, în stare „catastrofală”
ONU a declarat foamete într-un guvernorat din Gaza, pentru prima oară în Orientul Mijlociu. Peste 250.000 de palestinieni, în stare „catastrofală”
ONU a declarat vineri, 22 august, pentru prima oară în Orientul Mijlociu, foamete în guvernoratul Gaza, care reprezintă o cincime din teritoriul palestinian. Specialiștii instituției spun că...
Israelul a lansat prima etapă a atacului împotriva Fâșiei Gaza. Este vorba despre o operațiune „fără precedent”, transmite presa israeliană
Israelul a lansat prima etapă a atacului împotriva Fâșiei Gaza. Este vorba despre o operațiune „fără precedent”, transmite presa israeliană
Israelul a lansat primele etape ale atacului planificat împotriva Fâșiei Gaza, iar forțele israeliene se află deja la periferia orașului Gaza, miercuri, după confruntări cu Hamas de o...
#razboi Gaza, #atac, #Israel, #spital, #morti, #jurnalisti , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal a dat "cartile pe fata": prima imagine care confirma relatia
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din Romania au sub 1 milion Euro venituri. Cine plateste taxele tarii
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Revine canicula în mai multe regiuni. Prognoza meteo pentru începutul toamnei
  2. Andrei Caramitru, despre persoanele care aleg știința și vaccinarea: „Vor deveni încet-încet o nouă specie”
  3. Patru jurnaliști, printre cei 15 morți într-un atac israelian asupra unui spital din Gaza. Scene de groază în fața camerei VIDEO/FOTO
  4. Câți bani primea pe lună secretara ”de lux” cu indemnizație mai mare decât primarul Iașului. Spor de fonduri europene cu absorbție 0
  5. Profesorii continuă protestele. Cadrele didactice amenință cu boicotarea începerii anului școlar și cer demisia lui Daniel David VIDEO
  6. Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”
  7. Parchetul condus de Kovesi investighează Grecia pentru fonduri europene risipite în proiecte de reciclare
  8. Valeriu Gheorghiță, reacție la postarea controversată a Flaviei Groșan: „Persoanele vaccinate nu 'elimină' nimic ce ar putea dăuna celor din jur”
  9. Biserica, centrul unui noi scandal după ce doi preoți au fost surprinși consumând narcotice și dansând la bară. Ce decizie a luat Arhiepiscopia FOTO/VIDEO
  10. Ministrul Transporturilor din Turcia, amendat după ce s-a filmat conducând cu 225 km/h pe autostradă. Elogia infrastructura realizată de guvern VIDEO/FOTO