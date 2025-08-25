Trei dintre cei patru jurnaliști uciși în atacul israelian asupra unui spital din Gaza/FOTO:X/@Currentreport1

Cel puțin 15 persoane, între care patru jurnaliști care colaborau cu instituții internaționale de presă, și-au pierdut viața în urma unui atac aerian israelian care a vizat Spitalul Nasser din sudul Fâșiei Gaza, au anunțat oficialii palestinieni din domeniul sănătății.

Printre victime se numără cameramanul Reuters, Husam al-Masri, și jurnalista freelance Mariam Dagga, colaboratoare a agenției Associated Press. Alte două nume confirmate sunt fotograful Mohammed Salameh, de la Al Jazeera, și Muath Abu Taha, fotograf pentru rețeaua americană NBC.

JUST IN: 4 journalists killed in Israeli strike on Nasser Hospital in Gaza. pic.twitter.com/JKrIattNLd — Current Report (@Currentreport1) August 25, 2025

Atacul a avut loc în două valuri, potrivit informațiilor furnizate de Apărarea Civilă din Gaza, controlată de Hamas. Prima lovitură ar fi provocat victimele inițiale, în timp ce a doua s-a produs în momentul în care echipele de salvare ajunseseră deja la fața locului. Ministerul Sănătății din Gaza afirmă că explozia a vizat etajul patru al clădirii principale, unde se află secția de chirurgie.

Israel just bombed the only functioning hospital, Nasser, then it bombed the rescue workers. War crime on camera. @CIJ_ICJ @AnitaAnandMP @SecRubio @RepThomasMassie @mtgreenee @AOC There are US Federal laws which must be enforced. pic.twitter.com/JNody2oHvJ — KHAL (@Hal9000_T1) August 25, 2025

Martorii descriu scene haotice: fum gros ieșind din clădirea afectată, țipete, ambulanțe care sosesc în grabă, oameni fugind din calea pericolului. Într-o înregistrare video devenită virală, un medic arată presei hainele însângerate ale unei victime, moment în care o nouă explozie se aude în fundal.

„A fost lovită clădirea principală, clădirea de chirurgie”, a declarat pentru The Independent doctorul Khaled Al Serr, chirurg palestinian care lucrează în spitalul afectat.

Până la această oră, armata israeliană și biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu nu au emis comentarii oficiale în legătură cu acest incident.

Printre cei decedați se numără și un membru al echipelor de salvare. Un alt fotograf, Hatem Khaled, colaborator al agenției Reuters, a fost rănit.

If you don't know, don't follow, don't have the luxury of watching; this is Gaza, and this specifically is Nasser Hospital. Within seconds, civil defense teams arrived, and the occupation targeted them all with another massive missile. Most of those on the scene were martyred. pic.twitter.com/CNRlVNJ74V — Ghada Hamdan (@ghada_hamdan_98) August 25, 2025

Agenția Associated Press a transmis că este „șocată și îndurerată” de moartea jurnalistei Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani. Reuters a confirmat, de asemenea, decesul cameramanului său, Husam al-Masri.

Într-un conflict unde cifrele depășesc demult statistica și devin tragedii personale, acest nou episod adâncește sentimentul de vulnerabilitate care planează asupra celor care încearcă, zi de zi, să documenteze realitatea din teren – indiferent de tabere, riscuri sau limite.

