Zeci de atacuri ale Israelului în Liban, în ciuda acordului de încetare a focului. Represaliile, după tiruri lansate de Hezbollah

Cel puţin nouă persoane au fost ucise luni, 2 decembrie, în lovituri israeliene asupra unor sate din sudul Libanului, după ce Israelul a anunţat că va lovi zeci de ţinte ale Hezbollah, în represalii la un atac revendicat pentru prima dată de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului.

Ministerul libanez al Sănătăţii a anunţat că raidurile au ucis cinci persoane în satul Harris şi patru în satul Tallousa, sudul ţării.

Anterior, premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris drept o "încălcare gravă" tirurile lansate de mişcarea libaneză pro-iraniană către o zonă disputată de la graniţa Libanului şi o parte din Platoul Golan sirian ocupată şi anexată de Israel, promiţând că va "reacţiona cu forţă".

The Israeli military says it targeted dozens of Hezbollah sites across Lebanon, with Lebanese authorities reporting 11 deaths. The strikes followed Hezbollah's missile attack on an Israeli military position, accusing Israel of breaching the ceasefire. pic.twitter.com/PR2IAAPQtB