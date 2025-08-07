Israelul vrea controlul asupra întregii Fâșii Gaza. Anunțul făcut de premierul Benjamin Netanyahu

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, 7 august, că Israelul intenționează să preia controlul militar asupra întregii Fâșii Gaza și că, în cele din urmă, o va preda forțelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters.

„Intenționăm să facem acest lucru”, a declarat Netanyahu într-un interviu acordat Fox News, când a fost întrebat dacă Israelul va prelua controlul asupra întregii fâșii de coastă.

„Nu vrem să o păstrăm. Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să o guvernăm. Nu vrem să fim acolo ca organism de guvernare”, a precizat Netanyahu.

Declarațiile lui Netanyahu intervin după ce, de câteva zile, presa israeliană semnalează rezerve și chiar opoziție din partea armatei față de presupusul plan al guvernului Netanyahu pentru continuarea operațiunilor în Gaza.

Șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, a declarat joi că va continua să vorbească „fără teamă” și într-o manieră „profesionistă”, potrivit unui comunicat al armatei publicat cu câteva ore înaintea unei reuniuni decisive a cabinetului israelian cu privire la continuarea războiului în Gaza, scrie AFP.

„Nu avem de-a face cu teorie - avem de-a face cu chestiuni de viață și de moarte, cu apărarea statului, și facem acest lucru privindu-ne soldații și cetățenii țării drept în ochi", a transmis șeful armatei israeliene. „Vom continua să acționăm responsabil, cu integritate și determinare, având ca unic obiectiv binele statului și securitatea acestuia”, a adăugat el.

Este pentru prima dată când șeful Statului Major israelian, numit în martie anul trecut de premierul Benyamin Netanyahu și având în portofoliu prestigiul victoriei în ultimul război împotriva Iranului, vorbește public despre următoarea etapă a operațiunilor din Gaza, aflată în prezent în discuție cu executivul.

Potrivit presei israeliene, Eyal Zamir a avertizat executivul în privința „capcanei” unei ocupații totale în Fâșia Gaza și a pericolului pe care acest demers l-ar reprezenta pentru viața ostaticilor. Semn al acestor tensiuni, ministrul apărării, Israel Katz, a declarat miercuri că, în orice situație, șeful Statului Major va trebui să „execute cu determinare” deciziile politice ale guvernului. Joi dimineață, familiile ostaticilor israelieni ținuți captivi în Gaza au făcut apel la Eyal Zamir să nu îi „sacrifice” pe cei dragi lor.

