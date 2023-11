Armata israeliană a anunţat miercuri, 15 noiembrie, că a găsit ”muniţie, arme şi echipamente militare” ale Hamas în spitalul Al-Shifa din Gaza, unde a efectuat în cursul zilei o ”operaţiune ţintită”, susţinând că gruparea islamistă palestiniană îl foloseşte drept centru strategic şi dispune de o infrastructură de tuneluri sub clădiri, relatează Reuters şi AFP.

”Avem dovada că spitalul era folosit în scopuri militare şi teroriste, contrar legilor internaţionale”, a declarat presei purtătorul de cuvânt militar Daniel Hagari.

Simultan, armata israeliană a difuzat un video despre care afirmă că arată unele din materialele descoperite într-o clădire neprecizată din cadrul vastului complex spitalicesc, inclusiv arme automate, grenade şi muniţie.

IDF releases evidence of Hamas weapons found inside Shifa Hospital's MRI center, during the raid by the elite Shaldag unit and other forces of the 36th Division inside the medical center today. pic.twitter.com/HrtzHmpELR