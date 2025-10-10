„Trump este ca un buldozer”. Culisele acordului de încetare a focului din Gaza

O discuție neoficială în marja Adunării Generale a ONU s-a dovedit a fi momentul decisiv pentru președintele american, însă mai mulți lideri mondiali pot revendica un rol în acordul care ar putea pune capăt războiului de doi ani din Fâșia Gaza.

Se spune adesea în politică că succesul are mulți părinți, iar eșecul este orfan. Cu Donald Trump, regula pare să aibă o singură excepție – succesul îi aparține exclusiv. Totuși, diplomați și guverne din mai multe țări pot pretinde, pe bună dreptate, că au contribuit la această înțelegere, scrie The Guardian.

Momentul de cotitură: ONU, New York

Întâlnirea decisivă a avut loc în septembrie, la New York, în marja Adunării Generale a ONU, într-o reuniune organizată de Emiratele Arabe Unite și prezidată de Donald Trump, imediat după discursul său amplu ținut în plen.

Trump a numit acea discuție „cea mai importantă întâlnire” a sa la ONU. În fața unui grup de state arabe și musulmane, el a prezentat pentru prima dată un plan de pace în 20 de puncte, menit să asigure o încetare a focului și o eventuală forță de stabilizare care să intre în Gaza.

Până atunci, președintele american fusese convins – cu ajutorul ginerelui său, Jared Kushner, și al fostului premier britanic Tony Blair – să își schimbe poziția în două chestiuni-cheie:

Palestinienii nu trebuie alungați din Gaza, iar Israelul nu ar trebui să conducă teritoriul. „Gaza trebuie să fie a locuitorilr din enclavă”, i s-ar fi spus.

Un plan pentru „ziua de după” – adică pentru guvernarea post-conflict – nu trebuia evitat, ci considerat o premisă pentru pace, nu un obstacol.

Un diplomat britanic a explicat logica lui Blair: „Hamas nu ar fi renunțat la luptă fără garanția retragerii israeliene, iar Israelul nu s-ar fi retras fără garanția că Hamas nu va rămâne la putere. Trebuia lămurit cine va conduce Gaza, altfel războiul nu s-ar fi putut opri.”

Această abordare a permis statelor arabe să exercite presiune asupra Hamas, oferindu-i în același timp o perspectivă clară spre statutul de stat palestinian – condiție pe care o cer de ani de zile pentru reconcilierea cu Israelul.

„Odată ce decide, Trump este ca un buldozer”

Potrivit unuia dintre cei implicați, forța lui Trump a fost determinarea: „Odată ce se hotărăște, merge înainte ca un buldozer. Și chiar a pus presiune pe Israel.”

Relațiile dintre Washington și Ierusalim erau însă tensionate. Premierul israelian Benjamin Netanyahu ordonase la 9 septembrie bombardarea capitalei Qatarului, Doha, sperând să elimine negociatorii Hamas – fără consultarea Casei Albe. Trump l-a obligat ulterior pe Netanyahu să își ceară scuze și să garanteze respectarea suveranității Qatarului.

Pentru a repara relațiile, Trump a emis un ordin executiv fără precedent: orice atac asupra Qatarului va fi tratat ca un atac asupra Statelor Unite.

În același timp, președintele american a transmis clar Israelului că nu vor mai exista anexări suplimentare în Cisiordania, marcând o distanțare vizibilă față de politica lui Joe Biden.

Implicarea statelor arabe

Încă de la începutul discuțiilor de la ONU, statele arabe au încercat să-l lege personal pe Trump de procesul de pace. Emirul Qatarului, Șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, i-a spus: „Contăm pe dumneavoastră și pe leadershipul dumneavoastră pentru a pune capăt acestui război și pentru a ajuta poporul din Gaza.”

Trump a acceptat să prezideze Consiliul pentru Pace, un organism menit să supravegheze reconstrucția Fâșiei Gaza. Într-un fel, era o funcție simbolică – dar domeniul construcțiilor este, totuși, una dintre puținele arii unde președintele american are o experiență reală.

Pentru Trump, ideea de a „rezolva” un conflict vechi de secole – „de 3.000 sau poate 600 de ani”, după cum a spus într-un interviu – părea o șansă istorică. Iar în fundal plutea din nou obsesia sa: Premiul Nobel pentru Pace.

Presiunea asupra Hamas și Israel

După publicarea planului său, Trump a continuat să exercite presiune pe ambele părți. A amenințat Hamas cu „anihilarea” dacă nu eliberează ostaticii, dar a refuzat să lase Israelul să renunțe la angajamentele luate.

Negocierile din Egipt, unde au sosit figuri de rang înalt – Jared Kushner, consilierul președintelui turc İbrahim Kalın și premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani – au confirmat că un acord era iminent.

În cele din urmă, Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii în schimbul a 250 de prizonieri palestinieni, deși Israelul nu urma să se retragă complet din Gaza.

Încă multe întrebări deschise

Acordul lasă totuși chestiuni nerezolvate, inclusiv soarta armelor Hamas și detaliile guvernării post-conflict. Mișcarea islamistă ar putea fi dispusă să predea armele unei autorități arabe sau unei forțe de poliție palestiniene, dar nu Israelului.

Diplomații implicați afirmă că o parte dintre condițiile actuale ar fi putut fi convenite cu aproape doi ani în urmă, evitând astfel o mare parte a distrugerilor și pierderilor de vieți omenești.

Miercuri, diplomați americani, europeni și arabi s-au reunit la Paris pentru a discuta implementarea acordului – de la dezarmarea Hamas și forța internațională de pace, până la viitorul relației dintre Gaza și Cisiordania, nucleul unui potențial stat palestinian.

Fostul premier britanic Tony Blair, care va face parte din consiliul de reconstrucție, va trebui acum să convingă Autoritatea Palestiniană că nu se conturează un „aranjament colonial”, ci o etapă intermediară spre autodeterminare.

Pentru moment, președintele american pare hotărât să rămână implicat. Într-un interviu la Fox News, Trump a declarat:

„I-am spus lui Netanyahu că Israelul nu poate lupta împotriva lumii. Și a înțeles. Veți vedea oameni care trăiesc împreună și o Gaza reconstruită.”

