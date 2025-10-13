Hamas reapare pe străzile din Gaza, în timp ce milițiile rivale tac. Reconfigurare post-armistițiu sub semnul incertitudinii

La doar câteva zile după intrarea în vigoare a unui nou acord de încetare a focului, semnele revenirii Hamas în viața publică a Fâșiei Gaza sunt tot mai vizibile. Gruparea islamistă a deplasat forțe de ordine în diverse puncte din teritoriu, iar înregistrări difuzate de media afiliată Hamas arată bărbați mascați, unii în uniforme, alții în haine civile, patrulând pe străzi, oferind dulciuri sau păzind intersecții.

Anunțurile venite din partea „Ministerului de Interne” al Hamas indică o încercare de a reinstaura ordinea și controlul în zonele evacuate recent de armata israeliană, în contextul retragerii parțiale stabilite prin armistițiu. Potrivit acelorași surse, Hamas a început să preia sarcini de securitate, de la mediarea disputelor locale până la recuperarea armelor din mâinile „fugarilor” — un termen care pare să vizeze membri ai milițiilor rivale.

Un ofițer al Hamas, intervievat de postul Al-Araby TV în timp ce patrula sâmbătă în Gaza City, a declarat că „misiunea de bază este să restabilim controlul până când cetățeanul din Gaza simte că este protejat – de suferință, de drumuri blocate, de cei care vor să-i facă rău.”

"Daar komt Hamas aanrijden". We zien een toonbeeld van menselijkheid, vreedzaamheid en beschaving waar links Nederland voor klapt, paradeert en met vlaggen zwaait. Intussen vinden in Gaza standrechtelijke executies plaats. pic.twitter.com/AvgF9CITWW — Geert Dales (@DalesGeert63675) October 13, 2025

Frica revine: locuitorii se tem de restaurarea unui regim de teroare

Pentru mulți civili, însă, reîntoarcerea vizibilă a Hamas stârnește temeri profunde legate de o posibilă reinstaurare a regimului autoritar și represiv care a caracterizat guvernarea grupării în Gaza înainte de război.

„Oamenilor le este frică. Nimeni nu știe dacă Hamas va renunța cu adevărat la putere. Este o organizație ideologică și extremă,” a declarat Izz al-Din Shihab, locuitor din Jabaliya, în sudul Gazei. „Chiar dacă ne bucurăm de armistițiu, întrebarea este: ce urmează după el?”

Alți martori afirmă că au văzut membri Hamas dirijând traficul și organizând piețele în zonele centrale ale Gazei, în lipsa oricărei alte autorități care să se ocupe de ordinea publică. „Nu e nimeni altcineva pe teren. Pur și simplu nu există altă structură funcțională,” a spus Muein Hilu, evacuat din Gaza City.

Tensiuni mocnite între Hamas și milițiile rivale

Cu doar câteva zile înainte de armistițiu, în Gaza se înregistrau confruntări armate între Hamas și cel puțin trei miliții locale, două dintre ele beneficiind de sprijin direct din partea Israelului. La Khan Younis, luptători conduși de Hussam al-Astal s-au ciocnit cu forțele Hamas în zona al-Mawasi, iar în estul Rafah, gruparea lui Yasser Abu Shabab continua să activeze în teritoriu aflat sub controlul IDF.

O a treia miliție, condusă de Ashraf al-Mansi în nordul Gazei, ar fi fost vizată direct de acțiuni represive ale Hamas, potrivit cotidianului Asharq Al-Awsat. Surse locale susțin că membri ai acestei facțiuni au fost urmăriți, arestați și chiar executați în Jabaliya și în tabăra de refugiați cu același nume, odată cu retragerea trupelor israeliene din zonă.

Un canal de Telegram afiliat Hamas, „Imsak Aamil” („Prinde un colaborator”), a revendicat pe 12 octombrie mai multe atacuri asupra membrilor milițiilor, inclusiv în Jabaliya. Cu toate acestea, al-Astal a negat într-un videoclip transmis către The Times of Israel că lideri ai facțiunilor anti-Hamas ar fi fost recent arestați sau eliminați.

Retragerea Israelului și golul de putere

În prezent, IDF controlează oficial aproximativ 53% din teritoriul Gazei, dar retragerea efectivă nu este omogenă. Diferențele dintre hărțile oficiale ale retragerii și pozițiile reale ale trupelor israeliene lasă loc de manevră pentru Hamas în zonele „eliberate”.

Pentru milițiile care au luptat împotriva Hamas, viitorul este incert. Tăcerea bruscă a liderilor Yasser Abu Shabab și Ashraf al-Mansi, care nu au mai emis declarații publice după armistițiu, alimentează speculațiile. Doar al-Astal a continuat să comunice, afirmând: „Vom lupta împotriva Hamas până la capăt. Nu va exista un Hamas 2.0.”

Cu toate acestea, în lipsa unui cadru politic clar pentru „ziua de după”, controlul teritoriului pare să revină treptat grupării islamiste. Nici Israelul, nici Autoritatea Palestiniană nu au primit un mandat clar pentru administrarea Gazei post-conflict, iar Hamas declară că nu va depune armele, deși ar accepta, teoretic, formarea unui guvern tehnocrat palestinian în urma unui dialog intern.

Un viitor neclar, o populație între două lumi

În teren, realitatea este una fragmentată: drumuri blocate, piețe improvizate, autoritate dispersată. Hamas, deși slăbit, reia controlul în lipsa unei alternative concrete. Milițiile care i-au contestat dominația par retrase sau reduse la tăcere.

„Astăzi sau mâine vor elibera niște ostatici. Să vedem ce se va întâmpla după aceea. Nu cred că războiul va reveni imediat, dar nimeni nu știe cu adevărat ce urmează,” spune Muein Hilu.

Întrebarea rămâne aceeași pentru toți cei care au supraviețuit ultimelor luni: dacă armistițiul înseamnă pace — sau doar o pauză înaintea unei noi confruntări.

