Chiar și comandanții armatei israeliene se tem – cu motive întemeiate – că sunt pe cale să cadă într-o capcană

Napoleon Bonaparte a primit odată un sfat memorabil de la diplomatul și omul de stat francez Charles Maurice de Talleyrand-Perigord.

Decizia nechibzuită a marelui general de a răpi și executa un oponent regalist în 1804, care a provocat valuri de teamă în capitalele europene, a fost „mai gravă decât o crimă”, a remarcat Talleyrand. „A fost o greșeală.”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu pare hotărât să intensifice acțiunile militare în Gaza – o decizie care generează controverse nu doar în rândul opiniei publice, ci și în cadrul propriei conduceri militare.

În zorii zilei de vineri,8 august, guvernul de la Ierusalim a anunțat planuri pentru o ofensivă terestră majoră asupra orașului Gaza – una dintre cele mai dens populate zone din regiune. Dar acest plan, susțin experți și lideri militari, riscă să expună trupele israeliene la pierderi semnificative și să adâncească criza umanitară deja gravă, scrie Daily Mail.

În contextul unei campanii militare care durează de aproape doi ani, autoritățile israeliene afirmă că Hamas, deși slăbit, nu a fost eliminat complet. Circa 70% din Fâșia Gaza se află în prezent sub control israelian, însă orașul Gaza și zonele de coastă rămân neocupate. În regiunile controlate de armata israeliană, continuă luptele sporadice.

Ofensiva terestră, însă, ar presupune lupte corp la corp într-un mediu urban extrem de complex – o rețea de clădiri, străzi înguste și tuneluri subterane folosite de luptătorii Hamas atât pentru apărare, cât și pentru reținerea ostaticilor.

Ads

Diviziune în interiorul sistemului de apărare

Potrivit relatărilor din presa israeliană, conducerea armatei și-a exprimat rezervele față de această strategie. Unele voci din cadrul Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) avertizează că o asemenea operațiune riscă să transforme Gaza într-un teren mlăștinos pentru trupele israeliene – cu costuri umane ridicate și un rezultat incert.

Un fost comandant de rang înalt a propus o alternativă: izolarea enclavelor Hamas din Gaza și împiedicarea oricărei noi infiltrări sau atac. Însă, potrivit acelorași surse, această sugestie a fost respinsă de Netanyahu în urma unei dispute tensionate.

Îngrijorări politice și juridice

Criticii observă că premierul se confruntă și cu presiuni interne. Coaliția sa de guvernare, sprijinită de partide de dreapta dură, insistă pentru continuarea războiului. Fără sprijinul acestor partide, guvernul său ar putea cădea.

În același timp, Netanyahu este implicat într-un proces în care este acuzat de corupție – acuzații fără legătură directă cu conflictul din Gaza. Unii analiști sugerează că prelungirea stării de urgență ar putea avea ca efect și amânarea acestor proceduri judiciare.

Ads

Fără un plan clar pentru „ziua de după”

O altă îngrijorare majoră este lipsa unui plan concret pentru ceea ce se va întâmpla după o eventuală victorie militară. Într-un interviu acordat unei televiziuni americane, Netanyahu a sugerat că teritoriul ar putea fi transferat sub controlul unor „forțe arabe”. Însă nu există indicii că state precum Egipt, Iordania sau Arabia Saudită ar fi dispuse să accepte o astfel de responsabilitate – mai ales în contextul unei populații palestiniene afectate profund și ostile.

În același timp, Egiptul a refuzat categoric ideea de a primi refugiați palestinieni – în parte din teama că membri ai Hamas s-ar putea alătura grupării Frăția Musulmană, adversară a regimului de la Cairo.

În lipsa unei soluții regionale, Israel riscă să devină principalul actor responsabil de guvernarea unei zone devastate, cu costuri umane și materiale considerabile.

Risc de izolare internațională

La nivel global, planurile guvernului Netanyahu riscă să submineze relațiile cu parteneri importanți, inclusiv Statele Unite, Franța și Marea Britanie. Deși sprijinul pentru Israel a fost puternic imediat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 – în care aproximativ 1.200 de civili israelieni au fost uciși și peste 250 luați ostatici – percepția publică s-a schimbat.

Ads

Pe măsură ce conflictul se prelungește, imaginile cu distrugerile din Gaza și numărul tot mai mare de victime civile sporesc presiunea asupra aliaților occidentali. Riscul este ca Israelul să piardă nu doar sprijinul politic, ci și cel militar și economic – în special din partea Statelor Unite, de care depinde în mod esențial.

Chiar și președintele american Donald Trump, un susținător vocal al Israelului, a exprimat în mod repetat dezacordul față de pierderile în rândul civililor – în Gaza sau în alte teatre de conflict. În perspectiva unei noi campanii prezidențiale, Trump caută să se prezinte ca „președintele păcii” – iar continuarea războiului în Gaza riscă să afecteze această imagine.

O ofensivă cu mize și riscuri majore

Realitatea este că Gaza găzduiește încă aproximativ 800.000 de oameni. O ofensivă militară într-un astfel de mediu urban ar însemna inevitabil pierderi masive – pentru civili, dar și pentru soldații israelieni.

Ads

Familiile ostaticilor se tem că intervenția ar putea duce la moartea celor capturați. Comandanții armatei avertizează că soldații vor intra într-un sistem de tuneluri proiectat special pentru a favoriza apărarea – un teren ideal pentru luptătorii Hamas, dar periculos pentru orice armată regulată.

Lecțiile istoriei

Comparațiile cu Al Doilea Război Mondial sunt frecvente, dar inexacte. Atunci, Aliații au oferit o viziune clară pentru perioada post-conflict, reconstrucția și democratizarea Germaniei și Japoniei fiind parte esențială a strategiei. În cazul actual, lipsa unui astfel de plan este evidentă.

Pe fondul acestui context incert, opinia publică internațională devine tot mai critică. Condamnarea brutalității Hamas rămâne, dar este însoțită acum de îngrijorări reale privind proporționalitatea răspunsului israelian.

Israelul se află într-un moment de decizie critic. O ofensivă terestră asupra orașului Gaza ar putea aduce beneficii militare pe termen scurt, dar cu un preț politic, uman și strategic imens. Comandanții armatei avertizează că aceasta ar putea fi, în fond, o capcană – una în care întreaga țară ar putea fi atrasă.

Premierul Netanyahu, de multe ori supranumit „marele supraviețuitor” al politicii israeliene, se confruntă cu una dintre cele mai dificile dileme ale carierei sale. Alegerea sa ar putea defini nu doar viitorul regiunii, ci și locul Israelului pe scena internațională în anii ce vin.

Ads