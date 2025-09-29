Casa Albă insistă că Israel și Hamas sunt „foarte aproape” de încheierea conflictului din Fâșia Gaza

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 17:09
Casa Albă transmite că Israelul și mișcarea islamistă palestiniană Hamas ar putea ajunge foarte curând la un acord cadru pentru a pune capăt conflictului din Fâșia Gaza și pentru a asigura o pace durabilă în Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut luni, 29 septembrie, de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Președintele Donald Trump va dezbate planul de pace în 21 de puncte cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care va fi primit luni la Casa Albă, a declarat Leavitt la Fox News.

„Pentru a ajunge la un acord rezonabil pentru ambele părți, acestea trebuie să facă mici concesii și să plece de la masa negocierilor puțin nemulțumite, dar în definitiv acesta este modul în care vom pune capăt acestui conflict”, a adăugat reprezentanta președinției SUA.

Conflictul actual din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul de o violență fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor teroriste palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 66.055 de persoane și alte 168.346 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

