Israelul a lovit un depozit de arme al grupării Hezbollah din Liban: ”Era utilizat de organizația teroristă pentru a planifica și întreprinde atacuri” VIDEO

Hezbollah a deschis un front contra Israelului la începutul războiului din Fâșia Gaza FOTO captură video YouTube/Empowered Ironworld

Armata israeliană a anunțat duminică, 28 septembrie, într-un comunicat că a lovit un depozit de arme al mișcării islamiste Hezbollah în sudul Libanului, informează AFP.

”Acest depozit era utilizat de organizația teroristă pentru a planifica și întreprinde atacuri contra statului Israel”, potrivit comunicatului, care precizează că ”prezența acestor infrastructuri teroriste constituie o încălcare a acordurilor încheiate între Israel și Liban”.

Hezbollah a deschis un front contra Israelului la începutul războiului din Fâșia Gaza pe 7 octombrie 2023, afirmând că acționează în susținerea Hamas, aliatul său. Ostilitățile au escaladat într-un război deschis în septembrie 2024, înaintea unui armistițiu intrat în vigoare pe 27 noiembrie.

Cu toate acestea, Israelul continuă să lovească regulat ținte ale Hezbollah în Liban.

Mișcarea Hezbollah, care domină viața politică din Liban, este supusă unei intense presiuni pentru a-și preda armele statului libanez, iar armata libaneză a elaborat un plan pentru a o dezarma, începând cu sudul țării, la frontiera cu Israelul. Formațiunea pro-iraniană refuză să se dezarmeze.

